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Gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak
07 Haziran 2021 Pazartesi Saat 09:01

Gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak

KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren 00.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve 3 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca, gece sokağa çıkma yasağı 00.00’a alındı.

Sokağa çıkma yasağı bugünnden itibaren 00.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Söz konusu yasak geçtiğimiz hafta 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyordu.

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Gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak Haberi

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