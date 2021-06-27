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07 Haziran 2021 Pazartesi Saat 09:01
Gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak
KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren 00.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.
Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve 3 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca, gece sokağa çıkma yasağı 00.00’a alındı.
Sokağa çıkma yasağı bugünnden itibaren 00.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.
Söz konusu yasak geçtiğimiz hafta 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyordu.
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