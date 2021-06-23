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Aydın’ın En Güzel Turistik Bölgeleri
07 Haziran 2021 Pazartesi Saat 08:48

Aydın’ın En Güzel Turistik Bölgeleri

Tarihi M.Ö. 4500 yıllarına kadar giden Aydın, turistik yer sayısının bir hayli fazla olduğu kentlerimiz arasında yer alıyor.

Büyük menderes Havzasında kurulu olan bu kente uğrayanlar, tarihi yerler, doğal güzellikler ve diğer tüm turistik yerleri gönlünce gezebilir. Kentin mutlaka görülmesi gereken yerlerine bazı örnekler verelim.

  • Aphrodisias Antik Kenti

Karacasu ilçesi, Geyre Mahallesi içerisinde yer alan antik kentin M.Ö. 5000 yılarında inşa edildiği düşünülüyor. Bu antik kentte Roma döneminin en bilinen heykeltraşlarının yetiştiğini de söyleyebiliriz. Ülkemizin en önemli arkeolojik yapılarından biri olması da bu antik kenti özel kılıyor. Bu arada antik kent 2017 yılında Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi.

  • Didyma Antik Kenti

Yenihisar ilçe merkezinde yer alan Didyma Antik Kenti dünyanın pek çok bölgesinden turist çekiyor. İlk kazılar İngilizler tarafından 1858 yılında yapıldı ve antik kentin ortaya çıkması 1937 yılına kadar sürdü. Tarihi yerleri gezmekten hoşlananlar için harika bir gezi yeri olduğunu belirtebiliriz.

  • Kurşunlu Manastırı

Davutlar'a yakın bir yerde bulunan, Dilek Yarımadası’nın kuzey yamacında yer alan manastırın 11. yüzyılda Bizans tarafından inşa edildiği tahmin ediliyor.

  • Çine Vadisi

Aydın’ın doğal güzelliklerini görmek isteyenler rotasını hemen Çine Vadisi yönüne çeviriyor. Muhteşem bir doğal manzaraya sahip olan bu vadide doğayla baş başa kalabilirsiniz. Mitolojik efsanelerde de adı sıklıkla geçen vadi, gezi fotoğrafları çekmekten hoşlananların da uğrak mekanı haline geldi.

  • Milet Müzesi

Didim İlçesi, Balat Köyü yakınlarında bulunan müze Milet Antik Kenti içinde konumlanıyor. 1973 yılında hizmete açılan bu müzenin bahçesinde heykeller, yazıtlar, mezar stelleri, lahitler, mimari elemanlar ve sütun başlıkları sergileniyor. Müze içerisinde de çok eski dönemlerden kalma önemli eserleri görme şansı bulunuyor.

Aydın’da Nerede Kalınır?

Eğer gezi yaparken aynı zamanda muhteşem bir plajda güneşlenme keyfini de yaşamak isterseniz Didim otelleri konaklamanız için en ideal seçim olacaktır. Didim otelleri arasından seçim yapmak ve uygun fiyatla konaklamak için rezervasyonunuzu gerçekleştirmek isterseniz Tatilsepeti.com adresine hemen tıklayabilirsiniz. Aydın’ın en konforlu ve en uygun fiyatlı otel seçeneklerini bu sitede listelemeniz mümkün oluyor.

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