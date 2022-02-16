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09 Şubat 2022 Çarşamba Saat 10:08
Falyalı cinayetinde 1 kişi gözaltına alındı
Falyalı cinayetiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Falyalı cinayetiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Zanlı geniş güvenlik önlemleri altında Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Zanlının kiralık araçla bölgede tespit edildiği ve isminin baş harflerinin Ö. T. olduğu belirtildi.
Zanlı soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalacak
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