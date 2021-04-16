İnternet kafeciler Cuma günü eylemde

İnternet Kafeler Platformu tarafından yapılan açıklamada Bakanlar Kurulu tarafından Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 9 Nisan Cuma günü duyurulan ve sadece internet kafeleri kapsayan ‘kapanma’ kararının ‘hiçbir bilimsel veriye dayanmadan alındığı’ gerekçesiyle eylem düzenleneceği belirtildi.

İnternet Kafeler Platformu, bugün saat 10.00’da Sağlık Bakanlığı önünde toplanacak.

Bakanlar Kurulu, bir süredir kapalı olan internet kafeler ile ilgili 2 Nisan günü ‘açılma’ kararı almış, aradan geçen bir haftanın ardından düzenlenen toplantıda (9 Nisan) yine internet kafelerin kapanması kararını duyurmuştu.

Vaka artışının ardından sadece internet kafelerin kapanmasıyla ilgili üretilen karara ilişkin internet kafe sahipleri tepkili...