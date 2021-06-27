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07 Haziran 2021 Pazartesi Saat 13:48
Ücretsiz antijen testleri başladı
Sağlık Bakanlığı, anlaşmalı olduğu özel laboratuvarlarda bugünden itibaren Covid-19 antijen testleri ücretsiz olarak yapılmaya başlandığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, anlaşmalı olduğu özel laboratuvarlarda bugünden itibaren Covid-19 antijen testleri ücretsiz olarak yapılmaya başlandığını duyurdu.
Uygulama ile ilgili şunlar ifade edildi; Sağlık Bakanlığı resmi web sayfasında bulunan online hizmetler bölümüne girerek hızlı antijen test online başvuru seçeneği ile işleme başlanmaktadır. Sistem tarafından yapılacak olan yönlendirmeler takip edilmek suretiyle gerekli antijen testi yapılması için laboratuvar yönlendirmesi mevcut sistem tarafından yapılacaktır.
Hızlı antijen test sonuçlarının belgeleri ise http://covid-19.gov.ct.tr adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebilir ve raporun dökümanı pdf olarak alınabilmektedir. Kamuoyuna duyurulur.
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