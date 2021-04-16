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82 Yeni Vaka, Kişi hayatını kaybetti
14 Nisan 2021 Çarşamba Saat 07:46

82 Yeni Vaka, Kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte toplam 9 bin 132 test yapıldı, 82 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte toplam 9 bin 132 test yapıldı, 82 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi taburcu edildi.

7 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkemize geldiği, 24 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.

14 kişinin Lefkoşa, 25 kişinin Gazimağusa, 8 kişinin Girne, 3 kişinin İskele, 1 kişinin Lefke bölgesinden tespit edildiği belirtildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-5 / Marmara-1/ Haspolat-2/ Yenikent-1/ Yenişehir-1/ Cihangir-1 / Değirmenlik-1/ K.kaymaklı-1

Girne

Girne Merkez- 4 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1 / Zeytinlik-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -4 / Dörtyol-2 / Kaliland-6/ Paşaköy-1 / İncirli Köyü-2 / Sakarya-3/ Çanakkale Bölgesi- 3/ Derinya-2/ Beyarmudu-1 / Baykal-1

İskele

Yenierenköy-1 / Sınırüstü-2

Lefke

Gemikonağı-1

13 Nisan 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9132

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 82

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24

Yerel Vaka Sayısı: 51

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 845.542

Toplam Vaka Sayısı: 5190

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4448

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 714

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 89

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 619

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar

Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 31

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 54

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82 Yeni Vaka, Kişi hayatını kaybetti Haberi

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