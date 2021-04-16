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82 Yeni Vaka, Kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte toplam 9 bin 132 test yapıldı, 82 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi taburcu edildi.
7 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkemize geldiği, 24 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.
14 kişinin Lefkoşa, 25 kişinin Gazimağusa, 8 kişinin Girne, 3 kişinin İskele, 1 kişinin Lefke bölgesinden tespit edildiği belirtildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-5 / Marmara-1/ Haspolat-2/ Yenikent-1/ Yenişehir-1/ Cihangir-1 / Değirmenlik-1/ K.kaymaklı-1
Girne
Girne Merkez- 4 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1 / Zeytinlik-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -4 / Dörtyol-2 / Kaliland-6/ Paşaköy-1 / İncirli Köyü-2 / Sakarya-3/ Çanakkale Bölgesi- 3/ Derinya-2/ Beyarmudu-1 / Baykal-1
İskele
Yenierenköy-1 / Sınırüstü-2
Lefke
Gemikonağı-1
13 Nisan 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9132
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 82
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24
Yerel Vaka Sayısı: 51
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 845.542
Toplam Vaka Sayısı: 5190
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4448
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 714
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 89
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 619
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar
Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 31
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 54
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans