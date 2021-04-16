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Çavuşoğlu’nun test sonucu bekliyor
Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz’de Covid-19 pozitif tespit edilmesinin ardından temaslısı olarak dün sabah 08.00’den bu yana evde izole olan Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun test sonucu halen çıkmadı.
24 saat geçmesine rağmen test sonucu çıkmayan Tarım Bakanı Çavuşoğlu, “Hâlâ evde izole bekliyorum, saat 11.00 gibi çıkacağını söylediler” dedi.
Hatırlanacağı üzere Tarım Bakanlığı, Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Türkiye’deki temaslarını tamamlayıp ülkeye döndükten sonra dün sabah COVID-19 pozitif olduğunu öğrenmiş, Bakan Çavuşoğlu da onun temaslısı olması nedeniyle test sonucu çıkana dek evde izole olduğunu ifade etmişti.
Temaslısı çok, test sonucu merakla bekleniyor…
Nazım Çavuşoğlu’nun PCR testini dün sabah İskele’de yaptığı, sonucun ise Mağusa’da çalışıldığı öğrenilirken, sonucu ise büyük merak konusu oldu. Çavuşoğlu’nun Türkiye’den Perşembe günü döndükten sonra birçok kişiyle temasta bulunduğu bilinirken, PCR testi sonucunun da hala daha çıkmaması ve temaslıların merak içindeki bekleyişi de tepkiye neden oldu.
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