Ukrayna Nakliyat Nasıl Yapılır?

Ukrayna Nakliyat ve Ulaşım

Ukrayna’nın yurtiçi ve yurtdışı kargolarının çoğu demiryolu veya kamyonla seyahat etmektedir. Yurtiçi veya uluslararası kargo taşımacılığında hava kargolarının payı, deniz, demiryolu veya karayolu ile yapılan yük taşımacılığına kıyasla önemsizdir. Devlete ait demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia, 21,700 kilometrelik demiryolu ve Belarus, Rusya, Moldova, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Polonya'ya bağlantıları ile Avrupa'da üçüncü sırada yer alan ülkenin demiryolu ağını yönetmektedir. Ukrayna karayolları aşağıdaki otoyollar yoluyla PanAvrupa koridorlarına bağlanmaktadır: Gdansk-Odessa; Brüksel Dresden-Krakow-Kiev; VeniceBudapeşte-Lviv-Kiev; ve Helsinki-Saint-Petersburg-Gomel-Kyiv-Chisinau- Bükreş-Trakya.



Siyasi ve İdari Yapı

Ukrayna'nın tarihi, Kiev Rusların 9. yüzyılda kurdukları kent devletine kadar uzanmaktadır. Bu devlet 13. yüzyılda Tatarlar, daha sonra da Polonya ve Litvanya tarafından işgal edilmiş, 1654 yılında Polonya'dan kaynaklanan tehdit yüzünden Ruslarla bir Anlaşma yapılmış, ancak bu anlaşma, ülkenin tamamen Rus İmparatorluğu’nun kontrolüne geçmesine neden olmuştur.

Modern Ukrayna'daki ilk bağımsızlık hareketleri, 1917-1921 yıllarında Rus İmparatorluğu'nun çökmesi ile ortaya çıkmış, çok kısa bir süre bağımsız kalan ülke, Bolşevik İhtilali'ne karşı koyamamış ve 1922 yılında SSCB'ne dahil olmuştur. Ancak, ülkenin batısı 1939 yılına kadar Polonya'nın idaresinde kalmıştır.

Stalin'in devlet başkanlığı döneminde hızla sanayileşen ülke, büyük kömür ve demir rezervleri sayesinde 1930'lu yıllarda Sovyet sanayileşmesinde merkezi bir duruma gelmiştir. Büyük oranda köylü nüfusa sahip Ukrayna'da, Stalin'in 1932-1933 yıllarındaki uygulamaları sonucunda ortaya çıkan açlık felaketi nedeniyle milyonlarca kişi ölmüştür. II. Dünya Savaşı sırasında, milliyetçi akımlar önem kazanmıştır. Sovyet döneminde milliyetçilik akımının güçlü olduğu Ukrayna, 1980'li yılların sonuna kadar Komünist Parti tarafından sıkı bir kontrol altında tutulmuştur.

24 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını kazanan ve 24 bölgeden oluşan Ukrayna’nın Başkenti Kiev’dir. Ukrayna’nın özerk bölgesi olan Kırım 18 Mart 2014 tarihinde Rusya Federasyonu tarafından ilhak edilmiştir. Ayrıca, Ukrayna sanayisinin %15’ni, ihracatının %25’ni gerçekleştirdiği, kömür ve demir rezervlerine sahip Donbas bölgesinin büyük bölümünün kontrolü Rus ayrılıkçıların idaresine geçmiştir.

Devlet Başkanlığı, Bakanlar Kurulu ve Parlamento, ülke yönetiminde söz sahibi olan üç temel organdır. Bağımsızlığını 1991 yılında ilan eden Ukrayna'nın Anayasası 28 Haziran 1996 tarihinde kabul edilmiştir.

Ukrayna Nakliyat İthalatı Yasak Ürünler

Ukrayna Nakliyat ithalatı yasak ürün liste aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür: (https://www.qdpro.com.ua/document/63049). 25.02.2020 tarihi itibariyle Ukrayna’ya ithalatı yasak olan Türkiye menşeli ürünlerin GTİP. numaraları aşağıda belirtildiği şekildedir. (5101 11 00 00; 5101 19 00 00; 0102; 0103; 0104; 0105, 0106; 0201; 0202; 0203; 0204 ; 0205; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0502; 0505; 0504 00 00 00; 0506; 0507; 0511; 1601 00; 1602; 1603 00 ; 2105 00; 2309; 4101; 4102; 4103; 9508 10 00 00 0511)





Ukrayna Nakliyatında Araçlara El Koyma Şartları



Ukrayna nakliyatında gümrüklerinde karayolu araçları ile geçişler sırasında yapılan gümrük kontrollerinde; sadece Ukrayna’ya resmi giriş noktaları haricinde başka bir yoldan giriş yapılması, ithalatı yasak olan malların taşındığının tespit edilmesi ve taşıt aracında kaçak ve yasak nesnelerin saklandığı gizli yerin tespit edilmesi durumlarında taşıt araçlarına el konulabilecektir.

Ukrayna Nakliye Fiyatları

Hamarat Transport olarak kendi araçlarımız ve firmamız ile taşımacılık hizmeti vermekteyiz. Hamarat Transport kiralık araç ve taşeron hiç bir firma ile taşımacılık hizmeti sunmamaktadır. Yılların deneyimi ile eşya ve yüklerinizi sigortalı ve güvenle taşımaya devam ediyoruz. Halen sektörde 100'lerce kurumsal firma ile çalışmaktayız. Firmamız fiyatları kendi öz sermayemiz olan araçlarımız ile yapılmasından dolayı diğer firmalara göre daha uygun ve profesyonel hizmet veriyoruz.

Ukrayna Komple Nakliyat Taşımacılık

Türkiye – Ukrayna arası taşımacılık hizmetinde yüzlerce referansa sahip firmamız haftanın her günü hizmet vermeye devam etmektedir, isterseniz komple nakliyat veya parsiyel olarak ukrayna nakliyenizi güvenle taşımacılık hizmeti sağlamaktayız.