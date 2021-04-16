- Tek dozluk aşı Avrupada askıya alındı
- Rum kesiminde vaka sayıları artıyor
- Çavuşoğlu’nun test sonucu bekliyor
- Dursun Oğuz, Ankarada
- İnternet kafeciler Cuma günü eylemde
- 82 Yeni Vaka, Kişi hayatını kaybetti
- Mutfak İçin Mobilya Seçimi Nasıl Yapılmalı?
- Güney Kıbrıs’ta 410 yeni vaka, 2 Ölü
- 500 TL’lerin ödeneceği sektörler açıklandı
- Old City Hırsızları yakalandı
- Mağusa’da 360gr uyuşturucu
- Tatar, CTP heyetini kabul edecek
- Harmancı: “Mayıs ayında ‘Merkez Lefkoşa’ kapılarını açacak”
- Kredi ve Risk Raporu Takibi Nasıl Yapılır?
- Sosyal Sigorta prim borçları 26 Şubata ertelendi
- Amcaoğlu,21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi
- Emekli maaşları bugün, kamu çalışanları da Cuma günü ödenecek
- Fuat Oktay,Ekonomik Örgütler Platformu ile görüştü
- Tatar,Yama olamayız, ayrı devlet olduğumuz kabul edilmeli
- Taçoy,700 aktif vaka sayısına ulaşmış bulunuyoruz
- Fuat Oktay mali protokol için bu hafta ülkemize geliyor
- Sevgililer Gününde Ne Alsam Diye Düşünen Erkeklere Öneriler
- Thy İletişim ve Anadolujet Telefon Numaraları
- Cumhurbaşkanlığı, Seçimi Erteleniyorr...
- Bakan Pilli, hastaneye kaldırıldı
- Salamis Otel Karantinası görüntülendi
- 8 Martta Kadına Bıçaklı Saldırı
- Lefkoşa da trafik kazası
- KKTC ye 500 yataklı hastane
- Yeni Yapay Nöron Alzheimer’La Mücadele Kullanılabilir
- Iı. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu Daü’De Yapılıyor
- Binicilik Federasyonu Başbakanlık Kupası Engel Atlama Müsabakaları Yapıldı
- Lider, Tuzla Deplasmanında
- Diyalog-Arenasporkolik Galibiyetle Tanıştı
- 75 Kişi Hıv Virüsü Taşıyor!
- Tatar, Kickboks Federasyonu Başkanı Ve Sporcularını Kabul Etti
Gerileri
- Tek dozluk aşı Avrupada askıya alındı
- Çavuşoğlu’nun test sonucu bekliyor
- Dursun Oğuz, Ankarada
- İnternet kafeciler Cuma günü eylemde
- Rum kesiminde vaka sayıları artıyor
- 82 Yeni Vaka, Kişi hayatını kaybetti
- Mağusa’da 360gr uyuşturucu
- Tatar, CTP heyetini kabul edecek
- 500 TL’lerin ödeneceği sektörler açıklandı
- Harmancı: “Mayıs ayında ‘Merkez Lefkoşa’ kapılarını açacak”
- Old City Hırsızları yakalandı
- Güney Kıbrıs’ta 410 yeni vaka, 2 Ölü
- Amcaoğlu,21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi
- Sosyal Sigorta prim borçları 26 Şubata ertelendi
- Fuat Oktay,Ekonomik Örgütler Platformu ile görüştü
- Emekli maaşları bugün, kamu çalışanları da Cuma günü ödenecek
- Taçoy,700 aktif vaka sayısına ulaşmış bulunuyoruz
- Fuat Oktay mali protokol için bu hafta ülkemize geliyor
- Cumhurbaşkanlığı, Seçimi Erteleniyorr...
- Bakan Pilli, hastaneye kaldırıldı
Karakter boyutu :
14 Nisan 2021 Çarşamba Saat 07:54
Dursun Oğuz, Ankarada
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ankaradaki temasları çerçevesinde mevkidaşı Lütfi Elvan, TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, temaslarda bulunmak üzere dün Ankara'ya gitti.
Bakan Oğuz’a ziyaretlerinde, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ile Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik ediyor.
Ankara ziyareti çerçevesinde bugün temaslarına başlayacak olan Dursun Oğuz, ilk olarak mevkidaşı Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile bir araya gelecek.
Oğuz, daha sonra sırasıyla TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TC Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, temaslarının ardından yarın yurda dönecek.
Bu haber toplam 1116 defa okunmuştur
YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
- 82 Yeni Vaka, Kişi hayatını kaybetti
- İnternet kafeciler Cuma günü eylemde
- Çavuşoğlu’nun test sonucu bekliyor
- Old City Hırsızları yakalandı
- Harmancı: “Mayıs ayında ‘Merkez Lefkoşa’ kapılarını açacak”
- Mağusa’da 360gr uyuşturucu
- Sosyal Sigorta prim borçları 26 Şubata ertelendi
- Amcaoğlu,21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi
- » Tek dozluk aşı Avrupada askıya alındı
- » Rum kesiminde vaka sayıları artıyor
- » Çavuşoğlu’nun test sonucu bekliyor
- » Dursun Oğuz, Ankarada
- » İnternet kafeciler Cuma günü eylemde
- » 82 Yeni Vaka, Kişi hayatını kaybetti
- » Mutfak İçin Mobilya Seçimi Nasıl Yapılmalı?
- » Güney Kıbrıs’ta 410 yeni vaka, 2 Ölü
- » 500 TL’lerin ödeneceği sektörler açıklandı
- » Old City Hırsızları yakalandı
- » Mağusa’da 360gr uyuşturucu
- » Tatar, CTP heyetini kabul edecek
- » Harmancı: “Mayıs ayında ‘Merkez Lefkoşa’ kapılarını açacak”
- » Kredi ve Risk Raporu Takibi Nasıl Yapılır?
- » Sosyal Sigorta prim borçları 26 Şubata ertelendi
- » Amcaoğlu,21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi
- » Emekli maaşları bugün, kamu çalışanları da Cuma günü ödenecek
- » Fuat Oktay,Ekonomik Örgütler Platformu ile görüştü
- » Tatar,Yama olamayız, ayrı devlet olduğumuz kabul edilmeli
- » Taçoy,700 aktif vaka sayısına ulaşmış bulunuyoruz
- » Fuat Oktay mali protokol için bu hafta ülkemize geliyor
- » Sevgililer Gününde Ne Alsam Diye Düşünen Erkeklere Öneriler
- » Thy İletişim ve Anadolujet Telefon Numaraları
- » Cumhurbaşkanlığı, Seçimi Erteleniyorr...
- » Bakan Pilli, hastaneye kaldırıldı
- » Salamis Otel Karantinası görüntülendi
- » 8 Martta Kadına Bıçaklı Saldırı
- » Lefkoşa da trafik kazası
- » KKTC ye 500 yataklı hastane
- » Yeni Yapay Nöron Alzheimer’La Mücadele Kullanılabilir
- » Iı. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu Daü’De Yapılıyor
- » Binicilik Federasyonu Başbakanlık Kupası Engel Atlama Müsabakaları Yapıldı
- » Lider, Tuzla Deplasmanında
- » Diyalog-Arenasporkolik Galibiyetle Tanıştı
- » 75 Kişi Hıv Virüsü Taşıyor!
- » Tatar, Kickboks Federasyonu Başkanı Ve Sporcularını Kabul Etti
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2021 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans