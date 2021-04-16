Dursun Oğuz, Ankarada

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, temaslarda bulunmak üzere dün Ankara'ya gitti.

Bakan Oğuz’a ziyaretlerinde, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ile Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik ediyor.

Ankara ziyareti çerçevesinde bugün temaslarına başlayacak olan Dursun Oğuz, ilk olarak mevkidaşı Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile bir araya gelecek.

Oğuz, daha sonra sırasıyla TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TC Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, temaslarının ardından yarın yurda dönecek.