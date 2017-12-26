- Ysk’Dan Uyarı
- Ülkü Ocakları’Ndan Mücadele Ve Şehitler Haftası Mesajı
- Esed Rejimi 70 Bine Yakın Varil Bombası Kullandı
- Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’Ndan Şehit Ailelerine Yemek
- Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’Ndan Açıklama
- Denktaş’Tan Ahmet Sivri Mesajı
- Yüksek Seçim Kurulu’Ndan Duyuru
- Göç-Taş Tiyatro Atölyesi Çalışmalarına Başlıyor
- Ydü “Cumhurbaşkanlığı Kupası”Na Odaklandı
- Uzlaşım Derneği Başkanı Nüket Gündüz Oldu
- Ercan İstanbul Uçağına Bomba Araması
- Akıncı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Heyetini Kabul Etti
- İki Yeni Kanun Hükmünde Kararname Yayımlandı
- Girne’Deki Bazı Yerleşim Yerlerinde Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak
- Filipinler’De Sel Ve Toprak Kayması: 200 Kişi Öldü
- Tunus, Emirates Havayolları’Nın Tüm Seferlerini Durdurdu
- Guatemala’Dan Büyükelçiliğini Kudüs’E Taşıma Kararı
- Ulvi Keser’İn “Nazife’Nin Hayatı” Kitabı Yayımlandı
- Astana Barış Görüşmeleri’Nin 8. Turu Sona Erdi
- Özkurt: Brt Çok Önemli Bir İletişim Aracı Oldu
- Dünyanın En Büyük Amfibik Uçağı İlk Uçuşunu Yaptı
- Yemen’Deki Durum
- 27 Aralık Atatürk Koşuları Çarşamba Günü Yapılacak
- İzmir Körfezi’Nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem!
- Azerbaycan,ermenistan’A Ait İnsansız Hava Aracını Düşürdü
- Kktcell Adana’Da Galip: 83-58
- Rus Muhalif Navalnıy’Dan Başkan Adaylığı Başvurusu
- Dr. Nalbantoğlu Hastanesi’Ne Yeni Bir Cihaz Kazandırıldı
- Filipinler’De Tropikal Tayfun: 90 Ölü
- K-Pet Futbol Ligleri’Nde 14. Hafta Tamamlandı
- Filipinler’De Kasırga
- Sabit Hatlarda Arıza!
- Trump’In Mülteci Programını Askıya Almasına Yargı Engeli
- Uçakta Bomba Araması
- Brt’Nın ‘‘Garajdaki Akülerden Türksat 1C Uydusuna’’ Adlı Kitabı Yayımlandı
- Ebys’Ye Tepki
- Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’Ndan Açıklama
- Esed Rejimi 70 Bine Yakın Varil Bombası Kullandı
- Denktaş’Tan Ahmet Sivri Mesajı
- Ülkü Ocakları’Ndan Mücadele Ve Şehitler Haftası Mesajı
- Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’Ndan Şehit Ailelerine Yemek
- Yüksek Seçim Kurulu’Ndan Duyuru
- Ysk’Dan Uyarı
- İzmir Körfezi’Nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem!
- Ulvi Keser’İn “Nazife’Nin Hayatı” Kitabı Yayımlandı
- Girne’Deki Bazı Yerleşim Yerlerinde Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak
- Önümüzdeki Günlerde Hava Bulutlu Olacak
- 27 Aralık Atatürk Koşuları Çarşamba Günü Yapılacak
- Sabit Hatlarda Arıza!
- Akıncı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Heyetini Kabul Etti
- Veteriner Hekimler Birliği, Wva Üyesi Oldu
- İki Yeni Kanun Hükmünde Kararname Yayımlandı
- Ebys’Ye Tepki
- Esin, Gururumuz Oldu
- Yemen’Deki Durum
- Uzlaşım Derneği Başkanı Nüket Gündüz Oldu
Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’Ndan Açıklama
Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, son günlerde basına yansıyan cezaevinde işkence iddiaları ile ilgili devlet organlarının derhal araştırma başlatmasını istedi.
Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamada, böyle bir iddianın acilen araştırılması gerektiği belirtilerek, aksi takdirde araştırmadan kaçınmanın bu durumu onaylamak anlamına geldiği, bu konunun takipçisi olunacağı kaydedildi.
Açıklamada, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nde de belirtildiği üzere işkencenin çok ciddi ve mutlak bir insan hakkı ihlali olduğuna dikkat çekilerek, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin beşinci maddesinin işkenceyi “Hiç kimseye işkence ve zulüm uygulanamaz, insanlık dışı ya da onur kırıcı biçimde davranılamaz, ceza verilemez” olarak tanımladığı kaydedildi.
Vakıf açıklamasında, işkence her durumda gerek uluslararası sözleşmeler ışığında, gerekse KKTC Anayasası’nın 14. maddesiyle de yasaklandığı ifade edilerek, olağanüstü hal veya savaş durumlarında dahi bu hakkın askıya alınamayacağı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Son günlerde basına yansıyan cezaevinde işkence iddiaları ile ilgili devlet organlarının derhal araştırma başlatması gerekmektedir. Gerek Uluslararası Sözleşmelerde gerekse KKTC Anayasası’nda işkence yasaklanmış olsa da işkence iddiasını araştırmak öncelikle devletin sorumluluğudur. Eğer bir şahsın işkence gördüğüne dair bir iddiası var ise öncelikle Devlet tarafından resen araştırılma yapılması gerekmektedir. AİHS devletin işkenceye iddiası olan her durumda araştırma yükümlülüğü olduğunun altını çizmektedir.”
Fasıl 286 Cezaevi Disiplin Yasası madde 4. altında yayımlanan Cezaevi Tüzüğü’nün 45. ve 46. maddelerinde Cezaevi Danışma Kurulu’nun görevlerinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
“Cezaevi Danışma Kurulu madde 46’da belirtildiği gibi haber aldıkları herhangi bir suiistimali araştırmakla yükümlü olup, bu suiistimal ile ilgili İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirmek ve rapor tutmakla yükümlüdür. Ülkemizde böyle bir Kurul için gerekli atamalar yapılmış olsa da bu Kurul’un çok uzun sürelerdir Cezaevi’nde denetim yapmadığı bilinmektedir. “
- Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’Ndan Açıklama
- Ebys’Ye Tepki
- Paramedikler Günü
- 49 Yaşındaki Kadın Kalp Krizinden Öldü
- Güzelyurt Belediyesi Okullara Yönelik Yeni Yıl Şöleni Düzenledi
- Daü’De Şehitleri Anma Paneli Düzenlendi
- Denktaş: Devletimize Sahip Çıkarak Geleceğimizi Güvenle Kurmak Zorundayız
- Sivil Savunma Personeline, İş Güvenliği Eğitimi Verildi
- » Ctp Milletvekili Adayları Esentepe’Yi Ziyaret Etti
- » Yurtdışı Kıbrıs Türkleri Birlik Platformu’Ndan Tak’A Kutlama Mesajı
- » Koopbank, Tak’In 44’Üncü Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
- » El Sanatları Kooperatifi Yılsonu Sergisi Açıldı
- » Ysk’Nın Seçim Tavkim Süreci Devam Ediyor
- » Hp Adaylar Lefke Ve Gemikonağı’Nı Ziyaret Etti
- » Instagram’A “Hashtag Takip Etme” Özelliği Geldi
- » Benan: Çekilen Acıları Unutmak Mümkün Değil
- » Big Boss Zanlılarına Sekizer Gün Daha Tutukluluk
- » Gelincik’Te 37 Yaşındaki Şule Araca Aniden Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti
- » Sos Çocuk Köyü’Ne Anlamlı Destek
- » “Gençlik Dairesi Köyümüzde” Porjesinde Çocuklar Tatlısu’Daydı
- » Trafik Kazasında Bağtyyar Reyimov Ağır Yaralandı
- » Denktaş: Devletimize Sahip Çıkarak Geleceğimizi Güvenle Kurmak Zorundayız
- » Türkiye’Den Veto Edilen Kudüs Tasarısına Tepki Geldi
- » Arkadaşa Yılbaşı Hediyesi
- » Abd’de Tren Kazası: Ölü Ve Yaralılar Var
- » Rüya Taner Büyüledi
- » Ercan’Da Para Kambiyo Yasası’Na Aykırı Hareket Eden İki Yolcu Tespit Edildi
- » Akıncı: Tak Çok Önemli Bir Görev İfa Ediyor
- » Çavuşoğlu, Kudüs Tasarısına İlişkin, Güçlü Bir Destek Bekliyoruz
- » Çaluda, Kıbrıs Konusunda Konferans Verdi
- » Bozdağ: Abd, Bu Tutumunda Israr Etmemelidir
- » Sivil Savunma Personeline, İş Güvenliği Eğitimi Verildi
- » Meclis Yılın Son Birleşimini Gerçekleştirdi
- » Çağlar Ve Özcenk, Akpa Toplantılarına Katıldı
- » Bakan Çavuşoğlu’Ndan Dünya Kooperatifçilik Günü Mesajı
- » Tc Dışişleri Bakanlığı’Ndan Yeni Kurulan Avusturya Hükümetine Eleştiri
- » Mesut Yılmaz’In Acı Günü
- » Tak Yönetim Kurulu Meclis Başkanı Siber’İ Ziyaret Etti
- » “Turkuaz” Sergisi Bu Akşam Açıldı
- » Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’In Oğlu Ölü Bulundu
- » Ysk Başkanı Şefik Yeni Sistemde Nasıl Oy Kullanılacağını Anlattı
- » Gardiyanoğlu, İstifa Etti
- » Polisler İle İlgili Yasa Önerisi Komiteye Geri Çekildi
- » Daü’De Şehitleri Anma Paneli Düzenlendi
- » Ysk’Dan Uyarı
- » Ülkü Ocakları’Ndan Mücadele Ve Şehitler Haftası Mesajı
- » Esed Rejimi 70 Bine Yakın Varil Bombası Kullandı
- » Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’Ndan Şehit Ailelerine Yemek
- » Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’Ndan Açıklama
- » Denktaş’Tan Ahmet Sivri Mesajı
- » Yüksek Seçim Kurulu’Ndan Duyuru
- » Göç-Taş Tiyatro Atölyesi Çalışmalarına Başlıyor
- » Ydü “Cumhurbaşkanlığı Kupası”Na Odaklandı
- » Uzlaşım Derneği Başkanı Nüket Gündüz Oldu
- » Ercan İstanbul Uçağına Bomba Araması
- » Akıncı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Heyetini Kabul Etti
- » İki Yeni Kanun Hükmünde Kararname Yayımlandı
- » Girne’Deki Bazı Yerleşim Yerlerinde Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak
- » Filipinler’De Sel Ve Toprak Kayması: 200 Kişi Öldü
- » Tunus, Emirates Havayolları’Nın Tüm Seferlerini Durdurdu
- » Guatemala’Dan Büyükelçiliğini Kudüs’E Taşıma Kararı
- » Ulvi Keser’İn “Nazife’Nin Hayatı” Kitabı Yayımlandı
- » Astana Barış Görüşmeleri’Nin 8. Turu Sona Erdi
- » Özkurt: Brt Çok Önemli Bir İletişim Aracı Oldu
- » Dünyanın En Büyük Amfibik Uçağı İlk Uçuşunu Yaptı
- » Yemen’Deki Durum
- » 27 Aralık Atatürk Koşuları Çarşamba Günü Yapılacak
- » İzmir Körfezi’Nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem!
- » Azerbaycan,ermenistan’A Ait İnsansız Hava Aracını Düşürdü
- » Kktcell Adana’Da Galip: 83-58
- » Rus Muhalif Navalnıy’Dan Başkan Adaylığı Başvurusu
- » Dr. Nalbantoğlu Hastanesi’Ne Yeni Bir Cihaz Kazandırıldı
- » Filipinler’De Tropikal Tayfun: 90 Ölü
- » K-Pet Futbol Ligleri’Nde 14. Hafta Tamamlandı
- » Filipinler’De Kasırga
- » Sabit Hatlarda Arıza!
- » Trump’In Mülteci Programını Askıya Almasına Yargı Engeli
- » Uçakta Bomba Araması
- » Brt’Nın ‘‘Garajdaki Akülerden Türksat 1C Uydusuna’’ Adlı Kitabı Yayımlandı
- » Ebys’Ye Tepki
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans