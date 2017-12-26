26 Aralık 2017 Salı
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’Ndan Açıklama
26 Aralık 2017 Salı Saat 09:25

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’Ndan Açıklama

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, son günlerde basına yansıyan cezaevinde işkence iddiaları ile ilgili devlet organlarının derhal araştırma başlatmasını istedi. Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’ndan yapılan yazılı açıkla

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, son günlerde basına yansıyan cezaevinde işkence iddiaları ile ilgili devlet organlarının derhal araştırma başlatmasını istedi.

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamada, böyle bir iddianın acilen araştırılması gerektiği belirtilerek, aksi takdirde araştırmadan kaçınmanın bu durumu onaylamak anlamına geldiği, bu konunun takipçisi olunacağı kaydedildi.

Açıklamada, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nde de belirtildiği üzere işkencenin çok ciddi ve mutlak bir insan hakkı ihlali olduğuna dikkat çekilerek, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin beşinci maddesinin işkenceyi “Hiç kimseye işkence ve zulüm uygulanamaz, insanlık dışı ya da onur kırıcı biçimde davranılamaz, ceza verilemez” olarak tanımladığı kaydedildi.
Vakıf açıklamasında, işkence her durumda gerek uluslararası sözleşmeler ışığında, gerekse KKTC Anayasası’nın 14. maddesiyle de yasaklandığı ifade edilerek, olağanüstü hal veya savaş durumlarında dahi bu hakkın askıya alınamayacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Son günlerde basına yansıyan cezaevinde işkence iddiaları ile ilgili devlet organlarının derhal araştırma başlatması gerekmektedir. Gerek Uluslararası Sözleşmelerde gerekse KKTC Anayasası’nda işkence yasaklanmış olsa da işkence iddiasını araştırmak öncelikle devletin sorumluluğudur. Eğer bir şahsın işkence gördüğüne dair bir iddiası var ise öncelikle Devlet tarafından resen araştırılma yapılması gerekmektedir. AİHS devletin işkenceye iddiası olan her durumda araştırma yükümlülüğü olduğunun altını çizmektedir.”
Fasıl 286 Cezaevi Disiplin Yasası madde 4. altında yayımlanan Cezaevi Tüzüğü’nün 45. ve 46. maddelerinde Cezaevi Danışma Kurulu’nun görevlerinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
“Cezaevi Danışma Kurulu madde 46’da belirtildiği gibi haber aldıkları herhangi bir suiistimali araştırmakla yükümlü olup, bu suiistimal ile ilgili İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirmek ve rapor tutmakla yükümlüdür. Ülkemizde böyle bir Kurul için gerekli atamalar yapılmış olsa da bu Kurul’un çok uzun sürelerdir Cezaevi’nde denetim yapmadığı bilinmektedir. “

Bu haber toplam 116 defa okunmuştur
Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’Ndan Açıklama Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’Ndan Açıklama
Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, son günlerde basına yansıyan cezaevinde işkence iddiaları ile ilgili devlet organlarının derhal araştırma başlatmasını istedi. Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’ndan yapılan yazılı açıkla...
Ebys’Ye Tepki
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, KKTC’de kurulması planlanan “Elektronik Belge Yönetim Sistemini” eleştirdi. Bu sistemle öğrencilerin, öğretmenlerin, okulların ve vatandaşların kişisel bilgiler...
Paramedikler Günü
Bugün Dünya Paramedikler Günü. Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği, gün nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret ederek, hem çalışmalarını aktardı, hem de sorunlarını dile getirdi. Kabulde konuşan Tabipler Birliği Başkanı...
49 Yaşındaki Kadın Kalp Krizinden Öldü
49 yaşındaki Bilge Bilkay Barut, Gönyeli’de misafir olarak kaldığı evde bu sabah ölü bulundu. Polis bültenine göre, otopside genç kadının kalp krizinden öldüğü belirlendi.
Güzelyurt Belediyesi Okullara Yönelik Yeni Yıl Şöleni Düzenledi
Güzelyurt Belediyesi, okullara yönelik yeni yıl şölenleri organize etti. Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 18- 22 Aralık tarihlerinde günde 2 seans olarak Güzelyurt Kapalı Pazar’da gerçekleşen şölene yaklaşık 2 bin...
Daü’De Şehitleri Anma Paneli Düzenlendi
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği işbirliğinde bugün “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma” Paneli düzenlendi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mustafa A...
Denktaş: Devletimize Sahip Çıkarak Geleceğimizi Güvenle Kurmak Zorundayız
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “Adamızın bu acıları bir daha yaşamaması için, uğruna nice şehitler vererek vatan yaptığımız bu toprakların üzerinde kurduğumuz devletimize s...
Sivil Savunma Personeline, İş Güvenliği Eğitimi Verildi
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeline “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verildi. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda düzenlenen eğitim Korkmazcan İş Güvenliği Firmasından İş Sağlığı ve Güvenliği ...
Polisler İle İlgili Yasa Önerisi Komiteye Geri Çekildi
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda yeniden ele alınan Polis Örgütü Kuruluş, Görev ve Yetkileri Değişiklik Yasa Önerisi bir kez daha komiteye geri alındı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda ‘Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yasa Önerisi il...
Big Boss Zanlılarına Sekizer Gün Daha Tutukluluk
Gazimağusa’da 11 Aralık’ta Big Boss isimli barın kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan iki zanlı, tutukluluk sürelerinin uzatılması talebiyle ikinci kez Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemede tahkikatla ilgili şahadet ...
Sos Çocuk Köyü’Ne Anlamlı Destek
SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde bakım gören çocukların gelişimi için yapılan sosyal aktivitelerin giderleri Digitech İletişim tarafından karşılandı. SOS Çocuk Köyü tarafından yapılan açıklamada şirketin, çocukların sosyal, ped...
21-25 Aralık Mücadele Ve Şehitler Haftası
“21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası” dolayısıyla başkent Lefkoşa ve ilçelerde anma törenleri düzenlenecek. Anma etkinlikleri, 21 Aralık sabahı 08.00’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) Piyade Binbaşı Cengiz Doğ...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans