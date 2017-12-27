İnşaat Mühendisler Odası Yeni Yıl Resepsiyonu Verdi

İnşaat Mühendisleri Odası, Başkent Lefkoşa’da üyelerine yeni yıl resepsiyonu verdi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber ile İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve siyasiler de katıldı.

Oda Başkanı Seran Aysal, resepsiyonda yaptığı konuşmada yeni yıl için iyi dileklerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2018 yılının barış, refah ve mutluluk getirmesi temennisini iletirken, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da yeni yılda umutların ayakta tutulması gerektiğini belirtti.

Meclis Başkanı Sibel Siber ise Mühendisler Odası’nın meslek örgütünden ziyade toplumu için üreten bir oda olduğunu vurgulayarak üyelerin yeni yılını kutladı.

Resepsiyonda meslekte 25 ve 40 yılını tamamlamış üyelere hizmet plaketleride verildi.