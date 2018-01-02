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Kıbrıs Müzakereleri
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, başkanlık seçimlerinden sonra uluslararası bir hareketlilik beklediğini belirtti.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Politis gazetesine verdiği demeçte Crans Montana’da yaşananların, çözüme çok yaklaşılmış olmasına rağmen sonuca ulaşılamamasının sonucu olduğunu söyledi.
Seçilmesi durumunda, seçimlerin ardından Kıbrıs sorununa ilişkin olarak, uluslararası unsurdan ne beklediği şeklindeki bir soru üzerine Anastasiadis, yeni bir hareketliliğin ve çabanın olacağına inandığını ifade etti.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, seçimlerin ardından uluslararası toplumdan ne beklediği şeklindeki bir başka soru üzerine, iç konulara ilişkin müzakerelerin derhal başlamasıyla ilgili bir sorunun bulunmadığını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne ilettiğini kaydetti.
Dış boyutlara ilişkin olarak ise, Genel Sekreter’in yüksek öneme ve önceliğe sahip olduğunu düşündüğü söyleyen Rum lider, Türkiye’nin gerçek niyetlerinin teşhisinin konulmasının gerektiği görüşünü de dile getirdi.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans