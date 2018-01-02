Ydü’Den Anlamlı Bağış

Yakın Doğu Üniversitesi artık materyallerle hazırlanan eğitsel içerikli öğretim materyallerini Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, söz konusu materyalleri Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri birlikte hazırlandı.

YDÜ Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tezer ve “Artık Materyal Tasarımı” ders sorumlusu Uz. Şebnem Güldal tarafından Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’na yapılan bağışı, Kurum Müdürü Süreyya Özkan ve Öğretmen Cemil Kızılbora teslim aldı.