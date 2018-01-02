Gülsün Yılsev Adına Kayıtlı İki Araç Kundaklandı.

Gazimağusa’da Gülsün Yılsev adına kayıtlı iki araç kundaklandı.

Polis Basın Subaylığından edinilen bilgiye göre, bu sabah meydana gelen kundaklama olay ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, şüpheli olarak görülen Z.E. ve E.İ. tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.