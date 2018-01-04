Ktams,lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi’Nde Tam Gün Grevde

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi’nde tam gün grevde.

Çalışma koşulları ve 6 müfettişin görevlendirilmesi konusunda sıkıntılar olduğu gerekçesiyle yapılan grev 16.15’te sona erecek…

Sendika yetkilileri grevle ilgili daire önünde basın açıklamasında bulundu.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin durumunun düzeltilmesi konusunda girişimlerine rağmen sonuç alınamadığını savundu…

Kaptan, “istihdam edilen arkadaşlarımız görevlerini yapamıyor. Bu arkadaşlarımız görevlerine dönünceye kadar grevimiz sürecek. Bakanlık içerisinde keyfi uygulamalar var biz bunu asla kabul edemeyiz” dedi.

Sendika Genel Sekreteri Güven Bengihan ise sendika adına yazılı açıklamayı okudu.

Bengihan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığına bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi’nde eksiklikler ve bazı uygulamalara karşı defalarca uyarı yaptıklarını ancak hiçbir adım atılmadığını savundu…

6 sosyal Sigorta müfettişinin, görev yetki ve sorumlulukları dışında olan vezne memurluğu ve sigorta memurluğu görevlerinde çalıştırıldığını söyleyen Bengihan, çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde göreve getirileceği sözü verildiğini ancak bu sözün tutulmadığını anlattı…

Bengihan, müfettişlerin asli kadro görevlerinde çalıştırılması ve bina probleminin bir an önce çözümlenmesi talebiyle Sosyal Sigorta Lefkoşa Müfettişlik birimindeki üyelerle birlikte grevde olduklarını belirtti ve sorun çözümlenene kadar da eylemlerin devam edeceğini söyledi.