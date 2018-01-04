Güzelyurt’Ta Soygun!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün aksam, Güzelyurt’ta Köprülüzade Sokak üzerinde faaliyet gösteren Ümra Kuyumculuk ve Hicri Gümüş Sokak üzerinde faaliyet gösteren Gunna İletişim isimli iş yerlerinin kapıları meçhul şahıs/lar tarafından zorlanmak suretiyle açılmıştır.

İlk tespitlere göre Ümra isimli iş yerinden miktarları henüz tespit edilemeyen kol saati ve çakmak, Gunna İletişim isimli iş yerinden ise muhtelif telefonlar çalınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.