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Ydü İle Belediyeler Birliği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Yakın Doğu Üniversitesi ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Protokolün, karşılıklı bilgi ve deneyimleri paylaşmak, ihtiyaç duyulan alanlarda karşılıklı akademik/yönetsel personel görevlendirmeyle projeler gerçekleştirmek, ortak çalışmaların ve yeni girişimlerin yapılmasını desteklemek, eğitim, seminer, çalıştay düzenlemek ve hizmet içi eğitimler sağlamak amacıyla imzalandığı bildirildi.
YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, protokole, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli imza koydu.
YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ise protokol töreninde yaptığı konuşmada, YDÜ olarak her türlü işbirliğinin KKTC’yi ve topraklarını geliştirdiğine inandıklarını belirtti. “İşbirliğinden kuvvet doğar” sözüne inanan ve uygulayan bir kurum olduklarını kaydeden Günsel, “üniversiteler toplumun dokuma tezgahlarıdır” ifadesini kullandı.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans