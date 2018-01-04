Geçitkale’De İki Ayda Üç Park Yapıldı

Geçitkale’de 7’inci parkın yapımına başlandı.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Çınarlı, Mallıdağ, Sütlüce, Nergsili, Geçitkale ve Geçitkale Kreş parkından sonra yine Geçitkale Arıdamı mahallesindeki parkın yapımına başlandı. Geçitkale Belediyesi son iki ayın içinde üçüncü parkın yapımına başlandığını duyurdu.

Öztaş yaptığı açıklamada; ‘’Bölgenin en büyük eksiği olan, hem çocukların hem de yetişkinlerin vakit geçireceği sosyal alanlar yaratmak için büyük gayret içindeyiz. Parklarımız çocuklara olduğu kadar yetişkinlerimiz içinde sosyal alanlar olmuştur. Tüm köylerimizde ve Geçitkale’de bu yöndeki yatırımlarımız devam edecektir. Mallıdağ çocuk parkının finansmanı T.C Kalkınma ve Ekonomik işbirliği ofisi tarafından karşılanmakta olup, Nergisli çocuk parkının finansman desteğinin yarısı yine T.C Kalkınma ve Ekonomik işbirliği ofisi tarafından karşılanmıştır. Bunun yanında Geçitkale Belediyesi Mehmet Ali Aybar kreş parkı ve Geçitkale’deki parkımızın yapımı sponsor desteği ile yapılmıştır. Geri kalan parklarımız ise Geçitkale belediye bütçesinden sağlanan kaynaklarla yapılmıştır. Geçitkale Belediyesi kendisine ilke olarak ‘’ Beşikten mezara tüm insanlarımıza yatırımı esas almıştır’’ dedi.