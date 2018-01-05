Ktös,partilerin Eğitim Politikalarını Değerlendirdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, hiçbir partinin, seçim manifestosunda eğitim yasasını ele alacağına yönelik görüş ortaya koymadığını belirtti.

Sendika, iktidar olacak partinin veya partilerin, eğitim- öğretim sisteminini yeniden ele almasını ve Kıbrıs Türk toplumunu geleceğe taşımasını istedi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, seçime katılan siyasi partilerin eğitim politikalarını değerlendirmek amacı ile sendika binasında basın toplantısı düzenledi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, seçimde karma oy kullanarak mevcut sistemin devamının sağlanacağını belirterek, seçmenlere mühür kullanmalarını önerdi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Yardımcısı Süleyman Gelener, partilerin seçim manifestolarını analiz ettiklerini, eğitim alanındaki birçok temel soruna tamamıyla ortaya tavır koyan hiçbir siyasi parti olmadığını, başlıkların yarısı ile ilgili tavrı ise üç partide gördüklerini anlattı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş de, ilkokul sonrası okullarda okutulan kitapların Kıbrıs Türkü’nün toplumsal varoluşuna uygun olmadığını kaydetti ve eğitim sistemini Türkiye’ye paralel bir sistemden çıkarmalıyız” dedi.