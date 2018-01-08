Erhürman, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Seçim sonuçlarını değerlendiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bunun halkın kararı olduğunu ve sonsuz saygı duyduklarını söyledi…

Arzu ettikleri bir sonuç alamadıklarını ancak 47 yıllık bir siyasi geçmişi olan partinin inişleri ve çıkışları olabileceğini belirten Erhürman, şu anki aritmetiğin gelecek kuşakları hak ettiği bir geleceğe ulaştıramayacağını ifade etti…

Erhürman, “halkımızın taktiri bu şekilde oluştu. CTP açısından yarından itibaren mücadele daha da yükselerek devam edecek. Bu bizim için herhangi bir şeyin bitişi değil başlangıcıdır. Halkın hak ettiğini alması için mücadelemiz devam edecek” dedi…

CTP’nin ideallerinin değişmeyeceğini kaydeden Erhürman, soruları da yanıtladı…

Her türlü koalisyona açık olmadıklarını ve seçimlerden önce de tavırlarını ortaya koyduklarını belirten Erhürman, koalisyon konusunda bugüne kadar ne söyledilerse bundan sonra da onu söyleyeceklerini belirtti…

Rakamlar netleştikçe çıkacak aritmetik üzerinde koalisyon görüşmeler olacağını belirten Erhürman, UBP ile bir koalisyon kurmasına CTP Parti Meclisi’nin onay vereceğine inanmadığını anlattı…

Erhürman, hukuka aykırılıklar konusundaki tavırlarının net olduğunu, “yapanın yanına kar kalmaması için en yoğun çabayı ortaya koyacaklarını belirterek, yolsuzluk iddialarıyla ilgili tavırlarının seçim sonuçlarıyla bağlantılı olmadığını, tavırlarının her zaman takipçi olma yolunda olduğunu aktardı…

Seçim sürecinde Kıbrıs konusunun çok az konuşulduğunu aktaran Erhürman, bu nedenle de Kıbrıs konusunun seçim propaganda sürecini etkilediğini düşünmediğini anlattı…

Seçime katılım oranının düşük olduğunu, bunun da partilerin çok daha fazla çalışması gerektiğini gösterdiğini belirten Erhürman, halkın sadece yüzde 62’sinin seçime gitmesinin verdiği mesajını aldıklarını belirtti…

Mücadelenin süreceğini ve kendilerine büyük görevler düştüğünü aktaran Erhürman, “Halkımıza verdiğimiz sözün arkasındayız” dedi…

Erhürman, 18 ayda hükümetin yaptıklarının sandıkta aklanacak şeyler olmadığını, yapılanların aklanacağı yerin yargı olduğunu ve kendilerine de bu noktada büyük görevler düştüğünü anlattı…

Erhürman, “yarın bizim için mücadelenin ilk günüdür yılmak yok yola devam edeceğiz” dedi…