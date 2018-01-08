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Seçim Ve Halk Oylaması Yasası’Na Aykırı 16 Suç Tespit Edildi
Milletvekilliği erken genel seçimi nedeniyle oy verme işlemi süresince Seçim ve Halk Oylaması Yasasına aykırı toplam 16 suç tespit edildi.
Polisin açıklamasına göre, 10 kişinin oyunu kullandıktan sonra cep telefonuyla oy pusulasının fotoğrafını çektiği, 2 kişinin oy pusulasını yırttığı, 1 kişinin beraberinde getirdiği listeye bakarak oy pusulasını işaretlediği, 2 kişinin de sandık bölgelerinde oy verecek vatandaşlara nasıl oy kullanacağı yönünde propaganda yaptığı belirlendi.
Oy pusulasını fotoğraf çekme işlemi, Lefkoşa’da 82, 96 ve 130; Gazimağusa’da 35, 47, 163 ve 178; Girne’de 9 ile 69 numaralı sandıklarda ve Güzelyurt’taki bir sandıkta gerçekleşti.
Oy pusulasını yırtma işlemi ise Yılmazköy’de 9, Gazimağusa’da 78 numaralı sandıklarda yapıldı.
Beraberinde getirmiş olduğu listeye bakarak oy pusulasını işaretleme suçunun Lefkoşa’da 156 numaralı sandıkta, sandık bölgelerinde nasıl oy kullanacağı yönünde propaganda yasağına riayet etmeme suçu da Gazimağusa’da gerçekleşti.
Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinin de oy verme süresince içki satışı yapmak suretiyle Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı harekette bulunduğu tespit edildi.
Öte yandan bir diğer olay da Girne’de yaşandı.
Saat 21.00 sıralarında, Kıbrıs Medya Grubu muhabiri Mustafa Özyağcılar, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından ilçe seçim kurulu adına yapılan canlı yayını iptal ederek, kendisine ait cep telefonu ile izinsiz canlı yayın yaptığı için kendisini uyaran ilçe seçim kurulu üyeleri ve görevli polislere direndi.
Uygunsuz tavır ve davranış sergileyen söz konusu şahıs, görevli polisi itmek suretiyle darp ederek görevini yapmasına engel oldu.
Özyağcılar olayın ardından tutuklandı.
Polisin tüm olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.
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