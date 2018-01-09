- Moskova’Da Bomba Paniği!
- Kesinleşen Milletvekilleri Bugün Ysk Tarafından Açıklanacak
- İngiltere Eğitim Bakanı İstifa Etti
- Özgürgün’E Kutlama
- İkinci Devre Hazırlıkları
- Apple’Dan Yeni İtiraf: Tüm İos Cihazları Etkilendi
- “Dünya Kupası” Kura Çekimi Yarın Saat 13.00’De Brt 1’De
- Filede Laü-Daü Kadınlar Maçı Bu Akşam
- Aydın Boysan Vefat Etti
- Resmi Olmayan Sonuçlara Göre 9 Kadın Milletvekili Meclis’Te
- Trump’In Nükleer Enerji Ve Kömür Adımına Rest
- Güney Kore İle Kuzey Kore Arasında “Üst Düzey” Görüşme
- Hindistan’da Domuz Gribi Alarmı
- Husilerden “Kızıldeniz’De Uluslararası Taşımacılığı Engelleriz” Tehdidi
- 2017’De Yoğun Bakıma Aylık 58 Ortalama İle Toplam 700 Hasta Kabul Edildi
- Münir Özkul Hayatını Kaybetti
- Philippe Coutinho, Barcelona’Da
- Erdoğan Ve Macron Kıbrıs Konusunu Da Ele Alacak
- Ysk, Resmi Kesin Sonuçları Yarın Açıklayacak
- Potada 4. Hafta Başlıyor
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Yemen’Deki Olaylar
- Semiye Şeytan, Erkek Arkadaşı Tarafından Av Tüfeği İle Vuruldu
- Seçimin Nabzı, Brt Mobil Uygulama İle Tutulacak
- Almanya’Da Aşırı Yağışlar Hayatı Zorlaştırıyor
- Ydü, Devreyi Lider Tamamladı
- Özyiğit: Sonuçlar Beklediğimiz Gibi Olmadı
- Özgürgün, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
- Girne’de, Kıbrıs Medya Grubu Muhabiri Tutuklandı
- Seçim Ve Halk Oylaması Yasası’Na Aykırı 16 Suç Tespit Edildi
- Ysk Başkanı Şefik, Basına Açıklama Yaptı
- Hp: Sonuçlar Netleşince Açıklama Yapılacak
- Denktaş: Bu Sonucu Hak Etmediğimizi Düşünüyoruz
- Erhürman, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
- Ydü Sonunu Getiremedi 82 – 77
- Daü’Nün Konuğu Cüneyt Çakır
- Apple’Dan Yeni İtiraf: Tüm İos Cihazları Etkilendi
- Münir Özkul Hayatını Kaybetti
- Erdoğan Ve Macron Kıbrıs Konusunu Da Ele Alacak
- Aydın Boysan Vefat Etti
- Seçimin Nabzı, Brt Mobil Uygulama İle Tutulacak
- Özgürgün’E Kutlama
- Resmi Olmayan Sonuçlara Göre 9 Kadın Milletvekili Meclis’Te
- Özyiğit: Sonuçlar Beklediğimiz Gibi Olmadı
- Semiye Şeytan, Erkek Arkadaşı Tarafından Av Tüfeği İle Vuruldu
- Ysk, Resmi Kesin Sonuçları Yarın Açıklayacak
- Husilerden “Kızıldeniz’De Uluslararası Taşımacılığı Engelleriz” Tehdidi
- İngiltere Eğitim Bakanı İstifa Etti
- Yemen’Deki Olaylar
- Güney Kore İle Kuzey Kore Arasında “Üst Düzey” Görüşme
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- 2017’De Yoğun Bakıma Aylık 58 Ortalama İle Toplam 700 Hasta Kabul Edildi
- Kesinleşen Milletvekilleri Bugün Ysk Tarafından Açıklanacak
- Girne’de, Kıbrıs Medya Grubu Muhabiri Tutuklandı
- Seçim Ve Halk Oylaması Yasası’Na Aykırı 16 Suç Tespit Edildi
- Hp: Sonuçlar Netleşince Açıklama Yapılacak
Ysk, Resmi Kesin Sonuçları Yarın Açıklayacak
Bir seçimi daha geride bıraktık.. Gözler bundan sonraki sürece çevrildi
Resmi kesin sonuçlar yarın YSK tarafından açıklanacak..
Mazbataların verilmesinin ardından yeni hükümeti kurmak için çalışmalar başlayacak.
Sonuçların belli olmasıyla Anayasal süreç işleyecek.
Buna göre YSK’nın, ülke barajı olan yüzde 5’i geçen partileri ve resmi sonuçları Resmi Gazete’de yayımlamasının ardından itiraz süresi başlayacak.
Olası itirazların değerlendirilmesinden ve sonuçların kesinleşmesinden sonra seçimi kazanan milletvekilleri Resmi Gazete’de ilan edilecek.
Bu süreçte mevcut hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor ancak yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’nca onaylanana kadar mevcut hükümet göreve devam edecek.
Anayasa’ya göre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletvekilliği genel seçiminin Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonraki 10’uncu gün saat 10.00’da kendiliğinden toplanacak.
Meclise, toplantıda hazır bulunan en yaşlı milletvekili başkanlık edecek. En genç 2 milletvekili ise katiplik görevlerini yerine getirecek.
Milletvekilleri bu ilk toplantıda ant içecek.
Hükümetin kurulma süreci iseCumhurbaşkanı’nın, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline vermesiyle başlayacak. Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini alan milletvekili, bu görevini en geç 15 gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlü.
Görevi alan milletvekilinin önerisine göre bakanlar Cumhurbaşkanı’nca atanacak ve Bakanlar Kurulu’nun listesi tam olarak Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak.
Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak ve ardından güvenoylamasına gidilecek.
Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından iki tam gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikten iki tam gün sonra oylama yapılacak.
Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.
- Ysk, Resmi Kesin Sonuçları Yarın Açıklayacak
- Semiye Şeytan, Erkek Arkadaşı Tarafından Av Tüfeği İle Vuruldu
- Özyiğit: Sonuçlar Beklediğimiz Gibi Olmadı
- Resmi Olmayan Sonuçlara Göre 9 Kadın Milletvekili Meclis’Te
- Ykp, Halkı Sandığa Gitmemeye Çağırdı
- Ktös,partilerin Eğitim Politikalarını Değerlendirdi
- Ydü İle Belediyeler Birliği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
- Geçitkale’De İki Ayda Üç Park Yapıldı
- » Girne’de, Kıbrıs Medya Grubu Muhabiri Tutuklandı
- » Ysk Başkanı Şefik, Basına Açıklama Yaptı
- » Denktaş: Bu Sonucu Hak Etmediğimizi Düşünüyoruz
- » Erhürman, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
- » Seçim Ve Halk Oylaması Yasası’Na Aykırı 16 Suç Tespit Edildi
- » Hp: Sonuçlar Netleşince Açıklama Yapılacak
- » Özgürgün, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
- » 2017’De Yoğun Bakıma Aylık 58 Ortalama İle Toplam 700 Hasta Kabul Edildi
- » Husilerden “Kızıldeniz’De Uluslararası Taşımacılığı Engelleriz” Tehdidi
- » Aydın Boysan Vefat Etti
- » Erdoğan Ve Macron Kıbrıs Konusunu Da Ele Alacak
- » Ysk, Resmi Kesin Sonuçları Yarın Açıklayacak
- » Yemen’Deki Olaylar
- » İngiltere Eğitim Bakanı İstifa Etti
- » Apple’Dan Yeni İtiraf: Tüm İos Cihazları Etkilendi
- » Seçimin Nabzı, Brt Mobil Uygulama İle Tutulacak
- » Semiye Şeytan, Erkek Arkadaşı Tarafından Av Tüfeği İle Vuruldu
- » Resmi Olmayan Sonuçlara Göre 9 Kadın Milletvekili Meclis’Te
- » Özgürgün’E Kutlama
- » Münir Özkul Hayatını Kaybetti
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Kesinleşen Milletvekilleri Bugün Ysk Tarafından Açıklanacak
- » Özyiğit: Sonuçlar Beklediğimiz Gibi Olmadı
- » Güney Kore İle Kuzey Kore Arasında “Üst Düzey” Görüşme
- » Moskova’Da Bomba Paniği!
- » Kesinleşen Milletvekilleri Bugün Ysk Tarafından Açıklanacak
- » İngiltere Eğitim Bakanı İstifa Etti
- » Özgürgün’E Kutlama
- » İkinci Devre Hazırlıkları
- » Apple’Dan Yeni İtiraf: Tüm İos Cihazları Etkilendi
- » “Dünya Kupası” Kura Çekimi Yarın Saat 13.00’De Brt 1’De
- » Filede Laü-Daü Kadınlar Maçı Bu Akşam
- » Aydın Boysan Vefat Etti
- » Resmi Olmayan Sonuçlara Göre 9 Kadın Milletvekili Meclis’Te
- » Trump’In Nükleer Enerji Ve Kömür Adımına Rest
- » Güney Kore İle Kuzey Kore Arasında “Üst Düzey” Görüşme
- » Hindistan’da Domuz Gribi Alarmı
- » Husilerden “Kızıldeniz’De Uluslararası Taşımacılığı Engelleriz” Tehdidi
- » 2017’De Yoğun Bakıma Aylık 58 Ortalama İle Toplam 700 Hasta Kabul Edildi
- » Münir Özkul Hayatını Kaybetti
- » Philippe Coutinho, Barcelona’Da
- » Erdoğan Ve Macron Kıbrıs Konusunu Da Ele Alacak
- » Ysk, Resmi Kesin Sonuçları Yarın Açıklayacak
- » Potada 4. Hafta Başlıyor
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Yemen’Deki Olaylar
- » Semiye Şeytan, Erkek Arkadaşı Tarafından Av Tüfeği İle Vuruldu
- » Seçimin Nabzı, Brt Mobil Uygulama İle Tutulacak
- » Almanya’Da Aşırı Yağışlar Hayatı Zorlaştırıyor
- » Ydü, Devreyi Lider Tamamladı
- » Özyiğit: Sonuçlar Beklediğimiz Gibi Olmadı
- » Özgürgün, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
- » Girne’de, Kıbrıs Medya Grubu Muhabiri Tutuklandı
- » Seçim Ve Halk Oylaması Yasası’Na Aykırı 16 Suç Tespit Edildi
- » Ysk Başkanı Şefik, Basına Açıklama Yaptı
- » Hp: Sonuçlar Netleşince Açıklama Yapılacak
- » Denktaş: Bu Sonucu Hak Etmediğimizi Düşünüyoruz
- » Erhürman, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
- » Ydü Sonunu Getiremedi 82 – 77
- » Daü’Nün Konuğu Cüneyt Çakır
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans