Resmi Olmayan Sonuçlara Göre 9 Kadın Milletvekili Meclis’Te

7 Ocak Erken Genel Seçimlerin resmi olmayan sonuçlara göre Meclis’e girecek Kadın milletvekilleri şöyle: Buna göre CTP 3, UBP 3 ve HP de 3 kadın milletvekili adayı çıkardı LEFKOŞA CTP Sıla Usar İncirli Doğuş Derya Halkın Partisi Gülş