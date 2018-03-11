Lefkoşa’da İki Kavşak Hafta Sonu Trafiğe Kapalı Olacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yürüttüğü Şht.Ecvet Yusuf Caddesi ve Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme projeleri kapsamında hafta sonu iki kavşakta yol çalışması yapılacak.

Kemal Aksay Caddesi ile Dr.Fazıl Küçük Bulvarı’nı bileştiren kavşak ile Şht Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde yer alan Yenişehir Işıkları’nın bulunduğu kavşakta yarın ve pazar günü düzenleme yapılacağı için sözkonusu güzaegah trafiğe kapalı olacak.