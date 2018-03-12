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“Bağlıköy Ülkemizin Gülen Yüzlerinden Bir Tanesidir”
Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği tarafından başlatılan eko köy olma çalışmaları çerçevesinde her yıl gerçekleştirilen eko gün etkinliğinin 5’incisi bu yıl düzenlendi.
Lefke Belediyesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, köy meydanında yer aldı.
Müzik dinletisiyle başlayan etkinliğe, Başbakan Tufan Erhürman, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Lefke Kaymakamı Halil Çorba, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan, Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Taner Kerimoğlu, Bağlıköy’ün zengin tarihi ve doğasının yanı sıra önemli kültürel değerleri bulunduğunu belirterek, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi çalışmaları sayesinde köyde ortaya çıkarılan eski değirmen ve küpleri geleceğe aktarmak için çalışmalar yapılmasının önemine işaret etti.
Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Perihan Aziz de Bağlıköy’de daha yapılacak çok iş olduğuna işaret ederek, köyü daha ileriye taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.
Bağlıköy Muhtarı Coşkun Ersev de Muhtarlık olarak Bağlıköy’ü eko köy yapmak için yürütülen çalışmalara her zaman destek verdiklerini ifade ederek, köyün daha da gelişmesi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Bakanlık olarak Bağlıköy’e her zaman değer verdiklerini ve tüm uluslar arası etkinliklerde Bağlıköy’ün eko köy olarak adını duyurmaya çalıştıklarına dikkati çekti.
Ataoğlu Bağlıköy’de ortaya çıkarılan tarihi değirmen ve küplerin korunarak köyün kalıcı bir eseri haline dönüştürüleceğini vurguladı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de ülkeye ve doğaya sahip çıkıp onları gelecek nesillere aktarmanın eğitimin görevi olduğunu kaydetti.
Özyiğit Bağlıköy gibi güzel bir beldeye sahip çıkmanın ve yapılan çalışmaları korumanın önemine işaret etti.
Başbakan Tufan Erhürman da Bağlıköy gibi bir yerde yaşama imkanı bulanların şanslı olduğuna işaret ederek, Bağlıköy’ün de, içerisinde Bağlıköy Eko Gönüllüleri Derneği Başkanı ve üyelerini barındırdığı için şanslı olduğunu söyledi.
Erhürman, Bağlıköy’ün, insana ‘ ne güzel ülkemiz var’ duygusunu hissettiren ülkemizin gülen yüzlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, maalesef ülkemizin her yerinde bunu hissetmenin mümkün olmadığını, ülkemizin bir gülen bir de ağlayan yüzünün olduğu yerler bulunduğunu söyledi.
Başbakan Erhürman Bağlıköy’ün, Kıbrıs Türkünün neler yapabileceğini herkese gösteren bir laborıtuvar olduğuna işaret etti.
Lefkoşa’da basın odalarında veya yönetim kadrolarında oturup Kıbrıs Türkü bişey yapamaz, beceremez, bişey değiştiremez diyenlere karşı Bağlıköy’ün isterse, çalışır ve inanırsa Kıbrıs Türkü’nün neler yapabileceğini gösteren bir laboratuvar olduğunu belirten Başbakan Erhürman, ‘ burada olanları bütün ülkenin gerçekliği haline çevirerek başarıyı hep birlikte göreceğiz ve bu makus talih diye dayatılan şeyi hep beraber değiştireceğiz’ dedi.
Erhürman, anahtarın Kıbrıslı Türklerin elinde olduğunu vurgulayarak, tüm ülkenin güzel, renkli ve keyifli hale dönüştürülebileceğini kaydetti.
Konuşmaların ardından stantlar gezildi, yerli ürünlerin tadına bakıldı.
Etkinlik, gün boyunca çeşitli dans gösterileri, müzik dinletileri, doğa yürüyüşleri gibi aktivitelerle devam etti..
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans