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Bütçe Maratonu Sürüyor
16 Mart 2018 Cuma Saat 09:24

Bütçe Maratonu Sürüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe maratonu sürüyor. Dün Sayıştay Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı bütçelerini onaylayan Genel Kurul, bugün Mahkemeler, Ekonomi ve Enerj

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe maratonu sürüyor.

Dün Sayıştay Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı bütçelerini onaylayan Genel Kurul, bugün Mahkemeler, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçelerini görüşecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 2018 malı yılı bütçe yasa tasarısını madde madde görüşmeyi sürdürüyor. Genel Kurul’un dünkü birleşiminde Sayıştay Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı bütçeleri onaylandı.

Meclis’in gece geç saatlerde tamamlanan genel kurulunda en son görüşülen 423 milyon 114 bin 200 TL’lik Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde Yeniden Doğuş Partisi milletvekili Erhan Arıklı; Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri Faiz Sucuoğlu, Ali Pilli, Özdemir Berova, Aytaç Çaluda ve Ersin Tatar; Halkı Partisi milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Hasan Topal;Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Sıla Usar, söz alarak görüşlerini dile getirdiler. Sağlık Bakanı Filiz Besim, yıllardır kurulamayan bir sağlık sistemi bulunduğuna dikkat çekerek “bunu hep birlikte kuracağız. Sağlık üzerinden politika yapılmamalı. İyi bir sistem kurmalıyız” dedi.

İyi bir sistem kurulması için güçlü bir Sağlık Bakanlığı’na ihtiyaç duyulduğunu belirten Besim, güçlü olamayan Sağlık Bakanlığı’nın reorganize etmeye başladıklarını kaydetti.

Besim, Başhekim ve diğer atamaların ve görevlendirmelerin kamu hizmeti komisyonu tarafından yapılacağını ifade etti.İstatistik birimi ve koruyucu sağlık birimi kurmak için çalışma başlattıklarını anlatan Bakan Filiz Besim, sağlık merkezlerini doktor ve techizat bağlamında güçlendireceklerini kaydetti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yerine yeni bir hastane yapılması gerektiğini belirten Besim, yenisi yapılana kadar da hastanenin rahatlatılıp, diğer şehirlerdeki hastanelerin de güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Filiz Besim, “küçük sorunlarda boğulmadan yasaları geçirerek sistemi kuracağız. Bu sistemi düzelteceksek düzelteceğiz, düzeltemezsek de çekip gideceğiz” dedi. Besim, 2 ay içinde otomasyona geçilmesi hedefini dile getirdi.

Yanan devlet laboratuvarı ile ilgili dava dosyalamaya başladıklarını ifade eden Bakan Besim, “sigortadan tek kuruş alınmadı. Üstelik aynı şirkete bütün devlet sigortalatıldı” dedi.

2018 mali yılı bütçe yasa tasarısı görüşmelerine bugün 38 milyon 544 bin 500 TL’lik Mahkemeler, 91 milyon 742 bin 200 TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, 289 milyon 516 bin 700 TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığıbütçeleri ile devam edilecek.

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