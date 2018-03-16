Fetüs Davasında Karar Açıklandı

Kamuoyunda tartışması hiç bitmeyen, Girne’deki ‘hamileliliği yasa dışı sonlandırma’ davası ile ilgili istinaf kararı bugün açıklandı.

4 yıl hapse mahkum olan Rasiha Serdaroğlu’nun cezası 2 yıla; 5 yıla mahkum olan Fahri Karagözlü’nün cezası ise 2 yıl 9 aya düştü.

Alt mahkemede beraat eden Verda Tunçbilek ve Taner Okburan’a ise birer yıl hapislik cezası verildi..

Mahkeme Ayşegül İşbilen’in 2 yıl olan cezasını ise değiştirmedi. Mahkeme Heyeti’nin açıkladığı karar gereği Ayşegül İşbilen ve Rasiha Serdaroğlu yarın serbest bırakılacak.

Verda Tunçbilek ve Taner Okburan, yargılanma sürecinde 9 ay 7 gün cezaevinde kalmaları nedeniyle de 25 gün sonra tahliye olacak.

Fahri Karagözlü’nün mahkumiyeti ise 6 ay sonra sonlanacak.

Bu arada Ayşegül İşbilen’in ayrıca KKTC vatandaşı olmaması sebebiyle İçişleri Bakanlığı’na sınır dışı edilmemesi için müracaatta bulunulmuştu. Ayşegül İşbilen’in ülkeden ihraç edilmemesi için avukatının yarın Yüksek İdare Mahkemesi’ye dava dosyalayacağı belirtildi..

Öte yandan davayla ilgili eşi Rasiha Serdaroğlu yargılandığı sırada 3 tanığa ulaşarak ifadelerine müdahale etmeye çalıştığı gerekçesiyle eski milletvekili Ergün Serdaroğlu hakkında açılan dava da yarın görüşülecek.