Girne-Değirmenlik Anayolunda Kaza!

Bu akşam saat 23:20 sıralarında, Girne – Değirmenlik anayolu üzerinde Beşparmak Restoran yakınlarında, Nusret Burak Demiral , yönetimindeki PM 429 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru dikkatsizce seyrertiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak ağaca ve kayalıklara çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Ali Osman Köroğlu kaldırıldıkları Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.