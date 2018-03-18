Bakan Özyiğit’İn Ziyaretleri

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret ederek sorunları hakkında bilgi aldı.

Özyiğit ziyaretlerde, Bakanlık olarak engellilerin bilgiye ulaşabilmeleri, eşit eğitim alabilmeleri adına en kısa sürede adım atacaklarına vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın engelliler için son derece önemli olduğunu belirtti ve bilgiye ulaşma anlamında Bakan Özyiğit’ten yardım istedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise, fiziki şartlar nedeniyle devletin derneğe bir özür borcu olduğunu belirterek, Günay Kibrit’in kendisini ziyaret etmek istediğini ancak bunu yapamadığını öğrence, özür borcu nedeniyle kendisinin derneğe gittiğini anlattı.

Bakanlık olarak engellilerin bilgiye ulaşabilmeleri, eşit eğitim alabilmeleri ve gerek sportif gerekse sanatsal etkinlikleri gerçekleştirebilmeleri adına en kısa sürede adım atacaklarına dikkat çeken Bakan Özyiğit, bundan sonra da iletişimlerinin artarak devam edeceğini kaydetti.