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Çeler, Asgari Ücret Sistemini Değiştirmek İçin 6 Nisan’A Kadar Önerileri Değerlendirecek
17 Mart 2018 Cumartesi Saat 09:35

Çeler, Asgari Ücret Sistemini Değiştirmek İçin 6 Nisan’A Kadar Önerileri Değerlendirecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bugün yaptığı duyuru ile, asgari ücret sisteminde değişiklik yapılması ve mevcut sistemde varolan sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla, ilgili tüm paydaşlardan 6 Nisan 2018 tarihine kada

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bugün yaptığı duyuru ile, asgari ücret sisteminde değişiklik yapılması ve mevcut sistemde varolan sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla, ilgili tüm paydaşlardan 6 Nisan 2018 tarihine kadar yazılı görüş ve öneri istediğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bugün yaptığı duyuru ile, asgari ücret sisteminde değişiklik yapılması ve mevcut sistemde varolan sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla, ilgili tüm paydaşlardan 6 Nisan 2018 tarihine kadar yazılı görüş ve öneri istediğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan duyuru şu şekilde:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , 1 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak olan asgari ücretin belirlenmesinin ardından; 22/1975 Sayılı Asgari Ücretler Yasası çerçevesinde izlenen asgari ücret belirlenme sürecinde değişikliğe gidilmesini kararlaştırmış ve bu yönde çalışma başlatmıştır.
Bakanlığımız, ilgili tüm paydaşlardan, asgari ücretin tanımı ve belirlenmesi sürecinin nasıl olması gerektiği konusunda 6 Nisan 2018 tarihine kadar yazılı görüş, öneri ve tavsiye istemektedir.

İlgili örgütler, 6 Nisan 2018 tarihine kadar yazılı görüş ve önerilerini Bakanlığımızın csgbinfo@yahoo.com adresine iletebilirler.”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tüm paydaş örgütlerinin görüş ve önerilerine başvurarak , onlarla işbirliği içinde hareket ederek asgari ücretin belirleme şeklinin değiştirilmesi amacıyla yasal çalışmalarına başlayacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, geçtiğimiz gün, Asgari Ücret Saptama Komisyonu Toplantısı’nda asgari ücretin belirleme şeklinin doğru olmadığına dikkat çekerek hem asgari ücreti belirleme sürecinin hem de ilgili yasanın değişmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Bakan Çeler, toplantının ardından yaptığı açıklamada; en kısa sürede tüm paydaşlarla birlikte asgari ücretin belirlenmesinde yeni bir sistemin yaratılması için, adım atılması yönünde Bakanlığının öncü olacağını da ifade etmişti.

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