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Gazze’Deki Katliama Dünyanın Her Tarafında Protesto
Gazze’de İsrail’in onlarca Filistinliyi öldürmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.
Fransa’da düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ünlü aktör Benicio Del Toro Filistinlilerin düzenlediği protestoya katıldı.
İngiltere’nin başkenti Londra’daki protestoda göstericiler, “İsrail devlet katliamını durdurun” yazılı pankartlar taşıdı.
Belçika’nın başkenti Brüksel’deki protestolar merkez tren istasyonunda gerçekleşti.
ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenen İsrail protestosuna İsrail yanlıları da karşı protestoyla cevap verdi. Polisle göstericiler arasında çıkan olaylarda 1 kişi gözaltına alındı.
Yunanistan’ın başkenti Atina sokakları da hareketliydi. Kent merkezinde Filistinliler ve bazi sol gruplardan oluşan yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla ABD’nin ve İsrail’in Atina büyükelçiliklerine yürüdü.
İsveç’in başkenti Stockholm’deki protestoların adresi Segel Torg meydanıydı. Yüzlerce gösterici, Filistinliler ile dayanışma mesajlari verdi.
Güney Afrika’nin başkenti Capetown’daki gösterilere Nelson Mandela’nin torunu Mandla Mandela da katıldı.
Latin Amerika ülkeleri Arjantin, Brezilya ve Bolivya’da düzenlenen gösterilerde Filistin halkıyla birliktelik mesajı verildi.
Hindistan’da ise Mumbai kentinde Müslümanlar protesto için sokaklardaydı.
İtalya’nın başkenti Roma’da Filistinliler ve Filistin destekçisi İtalyanlar sokaklardaydı. Protestocular “Netanyahu ve Trump suçludur”, “Gazze’deki katliamı durdurun”sloganları attı.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans