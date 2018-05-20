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22’Nci Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, Bu Akşam Başlıyor
17 Mayıs 2018 Perşembe Saat 09:02

22’Nci Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, Bu Akşam Başlıyor

22’nci Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, bu akşam başlıyor. Müzik Vakfı’nın organizasyonluğunda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın himayesinde düzenlenen ve Bellapais Manastırı’nda yer alacak Festivalin ilk

22’nci Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, bu akşam başlıyor. Müzik Vakfı’nın organizasyonluğunda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın himayesinde düzenlenen ve Bellapais Manastırı’nda yer alacak Festivalin ilk konserini, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası verecek.

Festival Genel Koordinatörü Yılmaz Taner, yaptığı basın açıklamasında festival programı duyurdu.Buna göre, Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nin açılışı, bu akşam saat 20.30’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konseriyle yapılacak.

Konserde, Orkestranın şefliğini Artun Hoinic üstlenecek. Genç müzisyen Martynas Levickis ise akordiyon performansı sergileyecek. Uluslararası düzeyde solistler ve şefler de orkestraya eşlik edecek.

24 ve 25 Mayıs’ta ise Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası konser verecek.

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22’Nci Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, Bu Akşam Başlıyor Haberi

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