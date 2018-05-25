- Pentagon’Dan Açıklama
- Nuri Bilge Ceylan’In Yeni Filmi ‘Ahlat Ağacı’Ndan İlk Fragman Geldi
- Devpa Çemberi 11 Saat Kapanacak
- Yakın Doğu Üniversitesinden Flaş Karar..! Ligden Çekildiler..!
- Besim, Bugün Basın Toplantısı Düzenliyor
- Dünya Bankası 600 Milyon Dolarlık Tuz Gölü Kredisini Onayladı
- Döviz Zirve Üzerine Zirve Yapıyor
- Kuzey Kıbrıs Rallisi Kayıtları Açıklandı
- Dünyanın En Güçlü Pasaportu Belli Oldu
- Benekli Turnuvası Amcaoğlu’Nun
- Ödül Töreni Yapıldı
- “Topraklama” Konulu Seminer Düzenlenecek
- Husilerden Suudi Arabistan’A Balistik Füze Saldırısı
- Ozanköy, Kurtarıcıoğulları’na Teslim
- Antrenörlerin Seminer Programı Açıklandı
- Abd’Nin Irak’Ta Genel Seçimlerinin Galibi Sadr’I Desteklediği İddia Edildi
- Son Düşen Yalova Oldu
- Ülkemiz Yağışlı Havanın Etkisine Giriyor
- Ticaret Ve Sanayi Başlıkları Altında Sürdürülen Çalışmaların Sonuçları Nami’Ye Sunuluyor
- Güliz Özverir’İn “O Çınar’In Gölgesinde” İsimli 3. Kitabı Yayımlandı
- Zuckerberg Özür Diledi
- New York’Ta Trump Karşıtı Protesto
- “Lefkoşa Bize, Biz Lefkoşa’Ya Güveniyoruz”
- Türkiye Merkez Bankası Glp Faizini Artırdı
- 1.kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali Ödül Töreniyle Sona Erdi
- Kocias Bugün Guterres İle Görüşecek
- Akıncı İle Erhürman Görüşecek
- Dolarda Hareketlilik
- Papa Franciscus’Tan Piskoposlara Uyarı: Firavunlar Gibi Yaşamayın
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Londra’Da Kıbrıs Rüzgarı Esecek
- Hazar Ergüçlü, Cannes’Da Kırmızı Halıda Yürüdü
- Abd Başkanı Trump’Tan Venezuela’ya Yaptırım Kararnamesi
- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’In Sağlık Durumu İyi
- Kthy Binaları Yeniden Satışta!
- Ese Brume Zirvede
- Nuri Bilge Ceylan’In Yeni Filmi ‘Ahlat Ağacı’Ndan İlk Fragman Geldi
- Güliz Özverir’İn “O Çınar’In Gölgesinde” İsimli 3. Kitabı Yayımlandı
- 1.kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali Ödül Töreniyle Sona Erdi
- Ozanköy, Kurtarıcıoğulları’na Teslim
- Yakın Doğu Üniversitesinden Flaş Karar..! Ligden Çekildiler..!
- Benekli Turnuvası Amcaoğlu’Nun
- Antrenörlerin Seminer Programı Açıklandı
- Kuzey Kıbrıs Rallisi Kayıtları Açıklandı
- Ödül Töreni Yapıldı
- Son Düşen Yalova Oldu
- Döviz Zirve Üzerine Zirve Yapıyor
- Zuckerberg Özür Diledi
- Abd’Nin Irak’Ta Genel Seçimlerinin Galibi Sadr’I Desteklediği İddia Edildi
- Pentagon’Dan Açıklama
- Kocias Bugün Guterres İle Görüşecek
- Dünyanın En Güçlü Pasaportu Belli Oldu
- Dünya Bankası 600 Milyon Dolarlık Tuz Gölü Kredisini Onayladı
- Türkiye Merkez Bankası Glp Faizini Artırdı
- Besim, Bugün Basın Toplantısı Düzenliyor
- Ülkemiz Yağışlı Havanın Etkisine Giriyor
“Lefkoşa Bize, Biz Lefkoşa’Ya Güveniyoruz”
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Mehmet Harmancı, “Lefkoşa’da artık ödenemeyecek borçlanma, yandaşlara ihale dağıtma, fevri ve partizan yönetim dönemi bitti. Geçmişin izlerini Lefkoşalılarla beraber sildik. Lefkoşa’da artık başarı var, sürdürülebilir değişim ve dönüşüm var” dedi.
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı belediyenin24 Haziran’da yeni bir döneme adım atacağını vurguladı. Harmancı, bazı LTB meclis üyesi adaylarının da katılımıyla dün Basın Emekçileri Sendikası’nı ziyaret ederek, sendika başkanı Ali Kişmir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Mehmet Harmancı, göreve geldikleri gün ortaya çıkardıkları yol haritasına uygun hareket ettiklerini ve öncelikli hedefin LTB’de 2013 öncesine dönmeden finansal yapıdaistikrarının sağlanması olduğunu göreve gelmeden açıkladıklarını anımsattı. Geçmişten kalan 30 milyon TL’lik banka borcunun, yine geçmiş dönemden kalan 4,2 milyon TLemeklilik ve kıdem tazminatı borcunun ödenerek, kendi dönemlerinde de 12,2 milyon TL’lik hak ödemesi gerçekleştirdiklerini belirtti. Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Lefkoşa esnafının LTB’ye mal vermediği günleri gördük, çükü esnafımız ödenip ödenemeyeceğini sorgular noktadaydı. Göreve geldiğimizde karşılaştığımız miktarın da üzerine çıkan, mahkeme kararlarıyla da artan, esnaf ve müteahhitlere 7,7 milyon TL borç ödemesinde bulunduk. Yüzde 50 gerçekleşme oranıyla devraldığımız bütçeyi yüzde 89 gerçekleşme oranına getirdik; 34 milyon TL öz kaynak geliriyle aldığımız LTB’yi yüzde yüz artışla 68 milyon TL’lik öz kayak gelirine getirdik.Bu rakamlar ekonomik yol haritamızın doğruluğunu gösteriyor.
Lefkoşalılar LTB’nin nasıl batırıldığını asla unutmadı. İlk gün olduğu gibi bizim tek sorumlu olduğumuz yer Lefkoşalılardır. 4 yıl boyunca her anımızda bu sorumlulukla hareket ettik. Lefkoşalılar Lefkoşa bize, biz Lefkoşa’ya güveniyoruz.
Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:
Atıl durumdaki bir yapı ilk önce hukuk mücadelesi verilerek geri kazanılarak surlar içerisine bir sahne kazandırabilen ve bunu da kendi öz kayaklarıyla yapabilen bir belediye konumuna gelmiş bulunuyoruz. Her yurttaşıdeğil, bu şehirde yaşayan her canlının hakkını savunan ve sadece vatandaş odaklı değil tamamen şehirdaşlık ve şehirde yaşayan herkes paralelinde politikalar geliştiren, mülteci hakları gibi konulara eğilen, kadın sığınma evi gibi olguları ülkemizde gerçekleştiren bir noktadayız. ‘Neden çim ekmediniz?’ diye soruyorlar. Önceliğim bu şehirde aç insanlar varken, bunlara bir öğün yemek sunabilmek oldu. Şiddet gören kadın ve çocuklar olmalıydı, nitekim bugüne kadar 62 kadına LTB Kadın Sığınma Evi yenide hayat kurma imkânı sağladı. Ya da, geçmişten gelen sıkıntılar nedeniyle farklı bölgelerde yaşanan kanalizasyon problemi olmalıydı. Etkin ve sıkı bütçe disiplini ile LTB artık bambaşka bir noktaya geldi. Şimdi artık farklı noktalara yatırım yapabileceğiz.
Belediye, 30 tane iş aracı sattı ki bunlardan bir tanesi de makam aracıdır ve bunu popülizm aracı olarak kullanmadık. Bunların yerine de Lefkoşalılara etkin ve kesintisiz hizmet vermek için 14 tane iş aracı aldık. Ve bunların sadece 3 tanesini hibe yoluyla alırken geri kalanların hepsini kendi kaynaklarımızla karşıladık.
Belediyeyi önemli bir aşamaya Lefkoşalılarla beraber getirdik. Lefkoşa artık sorunlarla, borç batağı ile anılan bir şehir değildir. Gözümüz ileride.2018-2022 döneminde işbirliği ile Lefkoşa’nınyeni bir yatırım iklimi planlıyoruz. Kemal Aksay ve Şehit Ecvet Yusuf Caddeleridir bu şehrin ayağa kalkışının simgesi oluyor. Bu caddelerdeki değişim ve dönüşümü referans alarak şehirdeki bütün ana girişleri, Mehmet Akif Caddesi, Mustafa Ruso Caddesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu caddesi başta olmak üzere Lefkoşa ve başkente yakışır bir noktaya getireceğiz.
Sosyal hizmetlerimiz genişleyerek devam edecek, engeli geçici bakım merkezi kurulacak ve hizmet verecek, okul sonrası etüt merkezimiz açılacak.”
Harmancı, bunların yanında AB yatırımlarını da önümüzdeki 4 yıl için garantiye aldıklarını da kaydederek, bu yatırımlarla ilgili Basın-Sen Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine bilgi verdi. Harmancı sözlerini, “Bizim öngörümüze göre önümüzdeki dönemde Lefkoşa’yı, var olan 155 milyon TL’lik garanti altına alınan yatırımın yanında TC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin de hibeleri ile 200 milyon TL’yi bulabilecek bir yatırım bekliyor.
Lefkoşa’da artık hesapsız ve ödenemeyecek borç alma dönemi, yandaşlara ihale dağıtma dönemi bitti, fevri ve partizan yönetimi dönemi bitti, geçmişin izlerini Lefkoşalılarla beraber sildik. Lefkoşa’da artık geçmişe kıyasla fark var, sürdürülebilir değişim ve dönüşüm ile istikrar var.” diyerek tamamladı.
Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir de Lefkoşa’nın geçmiş dönemde yaşadıklarını basın mensupları olarak yakından takip ettiklerini kaydetti ve “görevi devraldığınızdaki sıkıntıları, nasıl bir belediye devraldığınızı çok iyi biliyoruz. Zor bir süreç devraldınız, devam ediyor ama bu zor sürecin bazılarını kolaylaştırdığını görmek sevindirici, özellikle belediyenin borçlarının bitmesi sevindirici. Şaibe, kötü iddiaların olmaması bizim için çok önemli. LTB’de dörtyıldır bunları bize yaşatmadığınız, Lefkoşa’ya bugüne kadar kazandırdıklarınız için teşekkür ediyoruz” diyerek Başkan Harmancı’ya başarı diledi.
- Devpa Çemberi 11 Saat Kapanacak
- Ülkemiz Yağışlı Havanın Etkisine Giriyor
- Besim, Bugün Basın Toplantısı Düzenliyor
- “Hüzünlü Ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel” Belgeselinin İlk Gösterimi Bugün Yapılıyor...
- Londra’Da Kıbrıs Rüzgarı Esecek
- Meteoroloji Toz Zerreciklerine Karşı Halkı Uyardı
- “Genç Sanatçılar” Haydi Resim Yarışmasına
- Gazimağusa Çocuk Festivali Devam Ediyor
- » Türkiye-İngiltere İlişkilerinde Stratejik Fırsatlar
- » İrlanda’Dan Eurovision İçin İsrail’İ Boykot Çağrısı
- » Bodrum Ve Kktc Master Takımları Dostluk Maçı Yaptı
- » Sağlık Bakanı Besim, Mesarya Bölgesindeki Sağlık Merkezlerini Ziyaret Etti
- » Ramazan Ayı Bugün Başladı
- » Moody’S, Türk Bankacılık Sistemine İlişkin Değerlendirme Yaptı
- » İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Bugün Toplanıyor
- » Cumhurbaşkanı Akıncı, Yarın İstanbul’A Gidecek
- » Meb, “Atam İzindeyiz” Anlayışıyla Etkinlikler Düzenliyor
- » Evirgen Turnuvası Behlül’Ün
- » “İsrail Makamlarının Ve Savunmasız İnsanlara Silah Doğrultan İsrail Askerlerinin Hesap Vermelerini Sağlamalıyız”
- » 60 Bin Karton Bardakla Atatürk Portresi Yaptılar
- » İsrail’İn Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı
- » Erdoğan’In Kudüs İçin Telefon Diplomasisi
- » Kktc Tercüme Bürosu Hizmeti
- » Gazze’Deki Katliama Dünyanın Her Tarafında Protesto
- » Yiğitcan, Yeni Başarılara Hazır
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » ‘İsrail’İn Yaptığı Roma Statüsü’ne Göre Savaş Suçu’
- » Kuzey Kıbrıs Kafkas Derneği, Anma Etkinliği Düzenliyor
- » Ese Brume’Den Çifte Şampiyonluk
- » Laü’Ye Ceza Yağdı
- » Birleşik Krallık’Taki Kıbrıslı Rum Seyahat Acenteleri Birliği’Nden Kapanma Kararı
- » Kısmet, Cannes’Da Görücüye Çıkıyor
- » Kıbrıs Mitolojisi” Yayınlandı
- » Tbmm Genel Kurulu “kudüs” Özel Oturumuyla Toplandı
- » Tc Ysk Kesin Aday Listesini Açıkladı
- » İit Gazze Gündemiyle Toplanıyor
- » Akdağ: Doğrudan Gelir Desteği Uygulaması Kalkmalı
- » Abd Hane Halkının Yüzde 43’Ü Yiyecek Ve Konut İhtiyacını Karşılayamıyor
- » “Hüzünlü Ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel” Belgeselinin İlk Gösterimi Bugün Yapılıyor
- » 2 Ceset Daha Bulundu
- » Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Bugün Toplanacak
- » Kktcell Sezonu Mutlu Kapattı
- » Tüm Annelerimizin, Anneler Günü Kutlu Olsun
- » Offroad Yarışının Tanıtımı Yapıldı
- » Pentagon’Dan Açıklama
- » Nuri Bilge Ceylan’In Yeni Filmi ‘Ahlat Ağacı’Ndan İlk Fragman Geldi
- » Devpa Çemberi 11 Saat Kapanacak
- » Yakın Doğu Üniversitesinden Flaş Karar..! Ligden Çekildiler..!
- » Besim, Bugün Basın Toplantısı Düzenliyor
- » Dünya Bankası 600 Milyon Dolarlık Tuz Gölü Kredisini Onayladı
- » Döviz Zirve Üzerine Zirve Yapıyor
- » Kuzey Kıbrıs Rallisi Kayıtları Açıklandı
- » Dünyanın En Güçlü Pasaportu Belli Oldu
- » Benekli Turnuvası Amcaoğlu’Nun
- » Ödül Töreni Yapıldı
- » “Topraklama” Konulu Seminer Düzenlenecek
- » Husilerden Suudi Arabistan’A Balistik Füze Saldırısı
- » Ozanköy, Kurtarıcıoğulları’na Teslim
- » Antrenörlerin Seminer Programı Açıklandı
- » Abd’Nin Irak’Ta Genel Seçimlerinin Galibi Sadr’I Desteklediği İddia Edildi
- » Son Düşen Yalova Oldu
- » Ülkemiz Yağışlı Havanın Etkisine Giriyor
- » Ticaret Ve Sanayi Başlıkları Altında Sürdürülen Çalışmaların Sonuçları Nami’Ye Sunuluyor
- » Güliz Özverir’İn “O Çınar’In Gölgesinde” İsimli 3. Kitabı Yayımlandı
- » Zuckerberg Özür Diledi
- » New York’Ta Trump Karşıtı Protesto
- » “Lefkoşa Bize, Biz Lefkoşa’Ya Güveniyoruz”
- » Türkiye Merkez Bankası Glp Faizini Artırdı
- » 1.kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali Ödül Töreniyle Sona Erdi
- » Kocias Bugün Guterres İle Görüşecek
- » Akıncı İle Erhürman Görüşecek
- » Dolarda Hareketlilik
- » Papa Franciscus’Tan Piskoposlara Uyarı: Firavunlar Gibi Yaşamayın
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Londra’Da Kıbrıs Rüzgarı Esecek
- » Hazar Ergüçlü, Cannes’Da Kırmızı Halıda Yürüdü
- » Abd Başkanı Trump’Tan Venezuela’ya Yaptırım Kararnamesi
- » Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’In Sağlık Durumu İyi
- » Kthy Binaları Yeniden Satışta!
- » Ese Brume Zirvede
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans