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Mağusa Geneline Yarın 3 Saat Süreyle Elektrik Enerjisi Verilemeyecek
Mağusa II Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın öğleden sonra 14:30 ile 17:30 saatleri arasında Mağusa geneline elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisinden etkilenecek olan bölgeler şöyle;
Sosyal Konutlar, Kali Land, Yeni Lefkoşa Çemberi Bölgesi, Küçük Sanayi’nin bir bölümü, City Mall, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastahanesi, Alasya Park, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran Arkası, Yeni Şehir Bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Telefon Dairesi, Sulu Çemberden Atatürk Çemberine kadar olan salamis yolu, Apartman tipi sosyal konutları, Atatürk Çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik, Güvercinlik Asker, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Şehit Çocuğu Arsaları, Sulu Çember, Polis Müdürlüğü, Magosa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve Karşısı, Önder AVM, Serbest Liman ,Liman Müdürlüğü, Eski Lemar bölgesi, Büyük Sanayi , Yeni Hastahane, Zabitler Petrol, Koruk Market, Glapsides Bölgesi, UN Kampı Bölgesi, Serana-Glapsides arası Salamis Yolu üzeri, UN arkası apartmanlar, DAU karşısı, North bar bölgesindeki Apartmanlar, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler, Gülseren Bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol Bölgesi ve Sakarya Bölgesi…
Elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği belirtilen açıklamada, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını istendi.
Açıklamada ayrıca, “Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”ifadelerine yer verildi.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans