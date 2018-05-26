Eroğlu:lefkoşa’Nın Durumu Arzulanan Noktadan Çok Uzak

Demokrat Parti Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu, Lefkoşa’nın içinde bulunduğu durumun arzulanan noktadan çok uzak olduğunu belirterek, bunun kader olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Demokrat Parti’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eroğlu, adaylığının belli olmasının ardından kent içinde çok sayıda bölgede halkla birlikte geldiğini hatırlatarak, Lefkoşa’daki durumun “sanıldığından daha da beter” bir durumda olduğunu üzülerek gözlemlediğini söyledi.

Eroğlu, “aday olduğumun belli olmasının hemen ardından Lefkoşalıyla kucaklaşmaya, onların sorunlarını yerinde tespit etmek için ziyaretlerimize başladık. Çok sayıda Lefkoşalı ile birebir temas etmeye özen gösterdik ve dertlerini dinledik. Bizlere gösterilen yoğun ilgiden çok memnunuz. Ancak bu ziyaret ve temaslarımda üzülerek gördük ki Lefkoşa’nın içinde bulunduğu durum sanıldığından da kötüdür” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, gelecek haftadan itibaren Başkent için geliştirdiği projelerini halkla paylaşacağını belirterek “Seçim dönemidir diye bir çok adayın gerçekleşmesi imkansız projelerle yola çıktığını görüyorum. Ben asla bu türden bir tavır içinde olmam. Bizim hedefimiz ayakları yere basan, realist, gerçekleştirilebilecek projelerle halkın karşısına çıkmaktır” dedi.

Lefkoşa’nın bir başkent olmaktan çok uzak bir görüntü içerisinde “sorunlar yumağında kasvetli bir havaya büründüğünü” söyleyen Eroğlu, şöyle devam etti:

“Lefkoşa halkı bu şekilde yaşamayı hak etmiyor. Bu şekilde yaşamak kader olmamalıdır. Seçim çalışmaları çerçevesinde bir çok yere gidiyorum ve size diyebilirim ki Lefkoşa Halkı çok zor koşullarda hayatını sürdürmektedir. Yıllar önce çözülmesi gereken sorunların çözülmediğini, ya da seçim yaklaştı diye alelacele projelerle çözülmeye çalıştığını izliyoruz. Bunlar doğru yaklaşımlar değildir”.

Seçim çalışmaları çerçevesinde yaptığı ziyaretlerde en çok çevre, trafik ve son dönemlerde sineklerle ilgili sorunları yoğun olarak dinlediğini anlatan Eroğlu şunları kaydetti:

“Çevrede çöp dolu, etraf pislik içinde. Eğer çevrenizi temiz tutmazsanız, sinek de olur türlü haşarat da olur. İşte bu çöplerin getirdiği en büyük sorun son dönemde sinek istilası oldu. Tam anlamıyla söylemek gerekirse sinekler yedi bitirdi bizi. Ziyaretlerimde çok sayıda sineklerin saldırısı sonrası yara bere içinde kalan vatandaş gördüm. Geri kalmış Afrika ülkelerinde bile zor görülen bu manzaraların, 2018 yılında Lefkoşa’da görülmesi utanç vericidir. Göreve gelir gelmez acil bir ekip oluşturup gece gündüz bu mücadeleyi vermeye hazırız. Bu sonuçta halk sağlığını tehdit eden bir durumdur ve bizim için önce insan gelir”.

Lefkoşa’da büyük bir trafik sorunu yaşandığının açık olduğunu kaydeden Eroğlu, bir diğer büyük sorunun da yol ve aydınlatma olduğunu söyledi.

Eroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Trafik sorunu büyük de ortada yol da yok. Yollar çukur dolu. Şimdi görüyorum ki belediye sadece belli yerlerin yolları yapar. Bu para vardı madem neden bu kadar zaman yapmadınız diye sormak en büyük hakkımızdır? Şimdi seçim var diye mi aklınıza geldi? Aydınlatma yok, karanlıklara park ediyoruz. İnsanlarımız çok şikayetçi, belediye yönetimi bunların farkında değil mi? O kadar zaman otur, seçim zamanı asfalt dökmeye kalk. Bu samimiyetten uzak bir tutumdur. Bu kafanın, sadece seçim zamanı hizmet verme amacında olan anlayışla belediye bir yere gidemez.”

Belediye Meclis üyesi adaylarının ve projelerinin gelecek hafta açıklanacağını belirten Eroğlu, “Ekibimiz önümüzdeki hafta açıklanacak. Konunun uzmanları, her çevreden insanların katılımı ile oluşturduğumuz bir ekibimiz var” dedi.

Eroğlu şöyle devam etti:

“Partimiz bizi tam anlamıyla destekliyor. Kampanya ekimiz de oldukça güçlüdür. Neşe içerisinde işlerimizi yürütüyoruz. Projelerimizi gelecek haftadan itibaren açıklayacağız. Halka masal değil, gerçekçi projeler sunacağız. Seçim döneminde söz verip de sonra unutma niyetinde değilim. Beni tanıyanlar zaten nasıl birisi olduğumu bilirler. Ben asla yapamayacağım sözleri vermem, bu benim karakterime terstir. Mesela bana ‘tramvay getirecek misiniz’ dediler, hayır dedim. Yapamayacağım bir şeyi niye söz vereyim? Sonra ben o insanın yüzüne nasıl bakayım?”

Hayvan hakları konusunda da açıklamalarda bulunan Eroğlu, “Bir hayvan sever olarak hayvan barınağımızın durumu hiç beğenmiyorum. O barınaklarda açlıktan ölen hayvanlar var. Bir sürü otelimiz restoranımız var, artık yemekler çöpe gideceğine buralara aktarılabilir. Bu düzenlemeler yapabilir. Daha çağdaş bir barınak şarttır. Hayvan mezarlığımız yok. Yapılması gerekir. Hayvan oteli de düşünülebilir” dedi.