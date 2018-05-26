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Güngördü, İnşaat Müteahhitleri Birliği İle Ktmmob’Ni Ziyaret Etti
Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti.
Nidai Güngördü Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güngördü ziyarette yaptığı konuşada, inşaat işiyle uğraşanların meslek örgütlerinin çatısı altına girmesi gerektiğini söyledi.
Nidai Güngördü kıyılarla ilgili verilen izinlerde belediyeye haber verilmediğini belirterek, bu konuda sürece mutlaka belediyenin dâhil edilmesi gerektiğini söyledi.
Güngördü, ilgili dairelerin dijital ortama geçmesi durumunda inşaat izinlerinin hızlı bir şekilde verileceğinin altını çizdi. Güngördü, inşaat işiyle uğraşanların meslek örgütlerinin çatısı altına girmesi gerektiğine dikkat çekerek, Girne’de kayıt dışı konusunda büyük sorun olmadığını ifade etti.
Nidai Güngördü, birliğin Girne-Çatalköy İmar Planı sürecinde birliğin katkıda bulunduğunu belirterek, plana geçilmesi konusunda kendilerine yardımcı olunduğunu ifade etti. Yapı denetimi konusunda çalışmaların geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Güngördü, bina projesinin başından sonuna kadar belediye ile projenin mimarla, mühendislerinin işbirliği içinde olması gerektiğini savundu.
Girne Bağımsız Belediye Başkan adayı Nidai Güngördü bugün yarıca, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni ziyaret etti.
Basın bürosunun açıklamasına göre Nidai Güngördü, görevde olduğu sürede yaptığı icraatlardan bahsederek, oda ile sürekli istişare içinde olduklarını ifade etti.
Nidai Güngördü ziyarette yaptığı konuşmada, 2010 yılında verilen çok katlı izinler nedeniyle Girne’de nüfus ve trafik yoğunluğunun arttığına işaret ederek, bu gelişmenin çözümünün imar planı olduğunu söyledi.
Nidai Güngördü, 1989 yılında çıkarılan yasaya göre 3 yıl içinde kentlerin imar planlarının hazırlanması gerekirken, 2016 yılına kadar Girne ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade etti. Güngördü, göreve başlamasıyla konuyla ilgili İçişleri Bakanı’na yazı yazıp süreci başlattığını belirterek, 23 ayda hazırlanan planı 27 yıl sonra hayata geçirmenin kendilerine nasip olduğunu vurguladı.
Planla ilgili olumlu sonuçların 5 yıl içinde alınmaya başlanacağını aktaran Güngördü, plan sayesinde emirnameler döneminin sona erdiğini
kaydetti.
Nidai Güngördü, kültür merkezi ve yıkık kulede sağlamlaştırma çalışması yapıp, kent yaşamına kazandırdıklarını belirterek, eski trafo binasını yıkılmaktan kurtarıp, restore ederek sanat galerisine dönüştürdüklerini söyledi. Nidai Güngördü, belediyenin yeni hizmet binasının eylül ayında hizmete gireceğini, kent müzesi için çalışmalara başlandığını, atık su arıtma tesisinin geliştirilmesi için ihale aşamasında olunduğunu ve kordonboyu projesine ise yakın zamanda başlanacağını kaydetti.
Nidai Güngördü, nüfusa bağlı olarak artan trafiğe çözüm için Trafik Ulaşım Master Planını hazırladıklarını belirterek, Doğu Çevre Yolu yapılmadığı sürece trafik yükünün azaltılamayacağını ifade etti. Güngördü, iş yeri açma izinlerini verirken, engellilerle ilgili düzenleme ve güvenlik kamerası zorunluluğu getirdiklerini kaydetti. Kentte ez 30 dönüm büyüklüğünde bir rekreasyon alanına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, arazinin bulunmasıyla çalışmalara başlanacağını dile getirdi.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans