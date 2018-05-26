Erdoğan’Dan Açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kıbrıs’ta adil bir çözüme ulaşabilmek için çaba harcamaya devam edeceğiz” dedi.

Seçim beyannamesini açıklayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında Türkiye’nin Kıbrıs politikasına da yer verdi.

Erdoğan, 360 sayfalık parti progdamında AKP’nin yaptıkları ve yapacaklarını; yeni yönetim modeli, güçlü demokrasi, insan ve toplum, istikrarlı ve güçlü ekonomi, stratejik sektörler ve yenilikçi üretim, çevre-şehircilik, yerel yönetimler ve dış politika başlıkları altında sıraladı.

Erdoğan, Kıbrıs’la ilgili olarak da, Kıbrıs’ta adil bir çözüme ulaşabilmek için çaba harcamaya devam edeceklerini ifade etti.