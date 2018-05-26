Bakan Besim Bazı Sağlık Merkezlerini Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Lapta, Çamlıbel Cemal Hekim Sağlık Merkezi ve Güzelyurt Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Besim, Lapta Sağlık Ocağını ziyaretinde yaptığı açıklamada Sağlık Ocağında bir pratisyen hekim, bir diş doktoru bir de çocuk doktorunun tam zamanlı hizmet verdiğini anımsattı.

Bölgedeki ihtiyacı da göz önünde tutarak bir de kadın doğum uzmanını sağlık ocağında görevlendireceklerini kaydeden Besim, tahlillerin yapılabilmesi için küçük bir laboratuvar ile röntgen odasını da hayata geçirmeyi düşündüklerini anlattı.

Bakan Filiz Besim böylece Girne Akçiçek Hastanesinin yükünün de azalacağını belirtti.