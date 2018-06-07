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06 Haziran 2018 Çarşamba Saat 09:09
Somali’De Askeri Konvoya Saldırı
Somali'nin güneyinde askeri konvoya saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda parlamentodan iki milletvekilinin de arasında olduğu 9 kişi yaşamını yitirdi. Konvoya kurulan pusunun ardından çatışma çıktığı, yerel yönetimden iki millet
Somali’nin güneyinde askeri konvoya saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda parlamentodan iki milletvekilinin de arasında olduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.
Konvoya kurulan pusunun ardından çatışma çıktığı, yerel yönetimden iki milletvekilinin de arasında olduğu 9 kişinin öldüğü kaydedildi.Saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab örgütü üstlendi.
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