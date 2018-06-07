Somali’De Askeri Konvoya Saldırı

Somali’nin güneyinde askeri konvoya saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda parlamentodan iki milletvekilinin de arasında olduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Konvoya kurulan pusunun ardından çatışma çıktığı, yerel yönetimden iki milletvekilinin de arasında olduğu 9 kişinin öldüğü kaydedildi.Saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab örgütü üstlendi.