Bkp, Destek Vereceği Belediyeleri Açıkladı

Birlesik Kıbrıs Partisi çözüme, barışa, federasyona ve emeğe inanan kişilerle ve kesimlerle işbirliği yapma kararı aldı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Bayrak Radyosu’nda yayınlanan “45 Dakika” programına katılarak, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı’ya, Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe’ye, Lefke Belediye Başkanı ve CTP Lefke Belediye Başkan adayı Aziz Kaya’ya, Gönyeli Belediye Başkanı-CTP Gönyeli Belediye Başkan adayı Ahmet Benli, CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Geçitkale Belediye Başkanı CTP adayı Hasan Öztaş, CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler, ve Alsancak Bağımsız Belediye Başkan adayı ve Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser’e destek vereceklerini açıkladı.

Boykot ve yasaklar siyasetine hep karşı olduklarını açıklayan İzcan, halkın hizmet beklediğini ve bu yönde hizmet verdiğine inandıkları tüm belediyeler destek vereceklerini açıkladı.