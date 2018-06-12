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Seçim Maratonu Sürüyor
11 Haziran 2018 Pazartesi Saat 09:20

Seçim Maratonu Sürüyor

Kıbrıs Türk halkı, 7 Ocak’taki erken genel seçimden 167 gün sonra bu kez yerel yöneticilerini seçmek için 24 Haziran’da yeniden sandığa gidiyor. 190 bin 754 kayıtlı seçme, 4 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanlarını, belediye

Kıbrıs Türk halkı, 7 Ocak’taki erken genel seçimden 167 gün sonra bu kez yerel yöneticilerini seçmek için 24 Haziran’da yeniden sandığa gidiyor.

190 bin 754 kayıtlı seçme, 4 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, muhtarları ve ihtiyar heyeti üyelerini seçecek.7 Ocak erken genel seçiminde 190 bin 551 olan seçmen sayısı 203 artışla 190 bin 754’e ulaştı.

Seçimde 28 belediye başkanlığı için 111; 280 belediye meclis üyeliği için de 1083 aday yarışacak.Yüksek Seçim Kurulu’nun seçileceğini ilan ettiği 237 muhtar ve 952 ihtiyar heyeti üyelerinden bazıları, kesinleşen adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğundan YSK tarafından seçilmiş ilan edildi.

6 ilçede toplam 53 köy veya mahalledeki muhtarlar ve 97 köy ve mahalledeki ihtiyar heyeti üyeleri için seçime gerek kalmadı.

Lefkoşa ilçesinde 12 köy veya mahallede muhtar ve 21 köy veya mahallede ise ihtiyar heyeti üyeleri seçilmiş ilan edildi.

Gazimağusa ilçesinde 6 köy veya mahallede adaylık başvurusu yapan muhtar adayları ile 18 köy veya mahalledeki ihtiyar heyeti üyeleri rakipsiz oldukları için, seçime gerek kalmadı. Girne ilçesinde 18 köy veya mahallenin muhtarı, seçimsiz muhtar ilan edilirken, 22 köy veya mahalledeki ihtiyar heyeti üyesi adayları da 4 veya 4’ten az oldukları için seçilmiş sayıldı.

Güzelyurt ilçesinde seçilmiş sayılan muhtar sayısı 3. 5 mahalle veya köydeki ihtiyar heyeti üyeleri de rakipleri olmadığı için seçilmiş ilan edildi.

İskele ilçesindeki 11 köy veya mahallede muhtarlar,  25 köy veya mahallede ise ihtiyar heyeti üyeleri aynı şekilde seçildi.

YSK, Lefke ilçesinde ise 3 köydeki muhtar ve 6 köydeki ihtiyar heyeti üyeliği adaylarını seçilmiş ilan etti.

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