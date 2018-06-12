- Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin Açılış Törenine Katılacak
- Pota Da Ydü, Galibiyetle Başladı (73-50)
- Kavaz, Milli Takımı Kutladı
- Yemen’De Çatışma
- Meclis Bugün Toplanacak
- “Kktc I. Uluslararası Türk Müziği Festivali” Çarşamba Gecesi Yapılacak
- “Emek” Fotoğraf Sergisi Yarın Açılıyor
- Green Pedal Bisiklet Yol Yarışı Yapıldı
- Kişmir; Anlam Veremedik
- Oğuz: Ülke Yönetimi Pamuk İpliğine Bağlı Sürdürülemez
- Türkiye Yüzde 7,4 Büyüdü
- Mercedes 774 Bin Aracını Geri Çağıracak
- Kanada Parlamentosu Abd’Yi Kınadı
- ‘Emek’ Fotoğraf Sergisi Açılıyor
- Seçim Çalışmaları Sürüyor
- 22. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali Devam Ediyor
- İngiltere’De Kadınlar Sokakta
- İtalya 629 Göçmeni Denizde Bıraktı
- 2016 Yılı Tür Değişimi Ve Gençleştirme Budaması Ödemeleri Yapıldı
- Hawaii’De 5,3 Büyüklüğünde Deprem
- “Ada’Nın Rüyası” Genç Yetenekler Konseri Dün Akşam Yapıldı
- “Rumuz Goncagül” Oyunu Bu Akşam Sahnelenecek
- Nato Son Yıllardaki En Büyük Askeri Tatbikatına Hazırlanıyor
- Küba’Dan Abd’li Diplomatın Rahatsızlanmasıyla İlgili Açıklama
- Irak’Ta Yangın Sonrası ‘Yeniden Seçim’ Tartışmaları
- Ali Ceylan Anı Turnuvası Tamamlandı
- Hayvancılar Birliği’Nin Hükümete Verdiği Süre Bugün Doluyor
- Kadir Gecesi İdrak Edildi
- Bkp, Destek Vereceği Belediyeleri Açıkladı
- Başbakanlık’Ta Bugün Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’Nın Ele Alınması Bekleniyor
- Irak’ın Kuzeyi İle Bestler-Dereler’de Terör Hedefleri Vuruldu
- Suudi Arabistan’A Balistik Füze Saldırısı
- Kadınlarda Akdeniz Spor Birliği Şampiyon (1-6)
- Fuego Yanardağı’Nda Sıcak Kaya Ve Tortu Akıntısı Başladı
- Bm’Den İdlib Açıklaması
- Sertoğlu, Milli Takımı Kutladı
Gerileri
- “Emek” Fotoğraf Sergisi Yarın Açılıyor
- “Kktc I. Uluslararası Türk Müziği Festivali” Çarşamba Gecesi Yapılacak
- “Ada’Nın Rüyası” Genç Yetenekler Konseri Dün Akşam Yapıldı
- Pota Da Ydü, Galibiyetle Başladı (73-50)
- Green Pedal Bisiklet Yol Yarışı Yapıldı
- Kavaz, Milli Takımı Kutladı
- Kişmir; Anlam Veremedik
- Kanada Parlamentosu Abd’Yi Kınadı
- İtalya 629 Göçmeni Denizde Bıraktı
- İngiltere’De Kadınlar Sokakta
- Hawaii’De 5,3 Büyüklüğünde Deprem
- Mercedes 774 Bin Aracını Geri Çağıracak
- Nato Son Yıllardaki En Büyük Askeri Tatbikatına Hazırlanıyor
- Türkiye Yüzde 7,4 Büyüdü
- Oğuz: Ülke Yönetimi Pamuk İpliğine Bağlı Sürdürülemez
- 2016 Yılı Tür Değişimi Ve Gençleştirme Budaması Ödemeleri Yapıldı
- Yemen’De Çatışma
- ‘Emek’ Fotoğraf Sergisi Açılıyor
- Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin Açılış Törenine Katılacak
- Meclis Bugün Toplanacak
Karakter boyutu :
12 Haziran 2018 Salı Saat 09:19
22. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali Devam Ediyor
22. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali devam ediyor.Festival kapsamında bu akşam ise “Olten” yaylı çalgılar dörtlüsü konser verecek. Saat 20:30’da başlayacak konserin giriş biletleri gişeden temin edilebilecek.
22. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali devam ediyor.Festival kapsamında bu akşam ise “Olten” yaylı çalgılar dörtlüsü konser verecek.
Saat 20:30’da başlayacak konserin giriş biletleri gişeden temin edilebilecek.
Bu haber toplam 119 defa okunmuştur
YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
- 2016 Yılı Tür Değişimi Ve Gençleştirme Budaması Ödemeleri Yapıldı
- Oğuz: Ülke Yönetimi Pamuk İpliğine Bağlı Sürdürülemez
- Hayvancılar Birliği’Nin Hükümete Verdiği Süre Bugün Doluyor
- Kurttekin Son Yolculuğuna Uğurlandı
- Tümgeneral Yıldırım, Emekli Polisler Derneği’Ni Ziyaret Etti
- Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’Nin Açılışına Katılacak
- Tatar, Tmk Kararı Konusunda Uyardı
- “Kıbrıs’In İçerisinde Bulunduğu Durum Ülke İnsanının Layığı Değil”
- » Tek Düşünce Galibiyet
- » Dujarric:bm, İki Tarafın Da Üzerinde Uzlaşmadığı Birini; Temsilci, Arabulucu Veya Görüşmeci Önermeyecek
- » Slovenya’Da Parlamento Seçimlerinde Göçmen Karşıtı Parti Birinci Oldu
- » Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü
- » Harmancı, Dev-İş’İ Ziyaret Etti
- » Eroğlu:bugün Evimizin Önünü Süpürdük, 24 Haziran’Dan Sonra Tüm Lefkoşa’Yı Temizleyeceğiz
- » Nadal Ve Halep Fransa’Da Çeyrek Finalde
- » “Kalıcı Etki” Ve “Yeni Fikirler Teşvik” Sonuçları Bugün Açıklanıyor
- » ‘Bayrak Fm Yaz Konseri’ Dün Akşam Gerçekleştirildi
- » Özersay:bu Daha Başlangıç. Hayırlı Olsun!
- » Mayıs Ayı Enflasyonu Yüzde 3.65
- » Putin, Abd Ve Batılı Ülkelere “Karşı Yaptırım” Yasasını Onayladı
- » Fransa’Da Sel Can Aldı
- » Arhan, Dünya Şampiyonası’Na Slot Kazandı
- » Tük Yarından İtibaren Zahire Alımlarına Başlayacak
- » Ürdün’De Protestolar Başbakanın İstifasını Getirdi
- » Çavuşoğlu-Pompeo Görüşmesi Başladı
- » Hedef Yarı Final
- » Cimnastikçilerimiz 3.oldu
- » Seçim Takvim İşliyor
- » Somali’De Askeri Konvoya Saldırı
- » Basketbolda Heyecan Sürüyor
- » Başbakanın İstifasına Rağmen Ürdün’De Protestolar Durulmuyor
- » Cumhurbaşkanı Akıncı, Verwey’İ Kabul Etti
- » Çin’De Madende Patlama: 11 Ölü, 9 Yaralı
- » Ürdün’De Protestolar 7 Gündür Devam Ediyor
- » Çavuşoğlu- Pompeo Görüşmesi Sona Erdi
- » Alayköy Tahıl Festivali Cuma Günü Başlıyor
- » Antalya Açıklarında Sürat Teknesi Battı 9 Kişi Öldü
- » Guatemala’Da Yanardağ Patlaması
- » Fenerbahçe’Nin Yeni Başkanı Ali Koç Oldu
- » Erhürman: Sadece Bugünü Değil Geleceği Kazandık
- » Juncker: Avrupa Herkese Ders Vermeyi Bırakmalı
- » Cumhurbaşkanı Akıncı,prof.volkan Ve Prof.suistola’Yı Kabul Etti
- » Soykal’A Brt’De Tören Düzenlendi
- » Özel Okulların Ücretleri Masaya Yatırıldı
- » Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin Açılış Törenine Katılacak
- » Pota Da Ydü, Galibiyetle Başladı (73-50)
- » Kavaz, Milli Takımı Kutladı
- » Yemen’De Çatışma
- » Meclis Bugün Toplanacak
- » “Kktc I. Uluslararası Türk Müziği Festivali” Çarşamba Gecesi Yapılacak
- » “Emek” Fotoğraf Sergisi Yarın Açılıyor
- » Green Pedal Bisiklet Yol Yarışı Yapıldı
- » Kişmir; Anlam Veremedik
- » Oğuz: Ülke Yönetimi Pamuk İpliğine Bağlı Sürdürülemez
- » Türkiye Yüzde 7,4 Büyüdü
- » Mercedes 774 Bin Aracını Geri Çağıracak
- » Kanada Parlamentosu Abd’Yi Kınadı
- » ‘Emek’ Fotoğraf Sergisi Açılıyor
- » Seçim Çalışmaları Sürüyor
- » 22. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali Devam Ediyor
- » İngiltere’De Kadınlar Sokakta
- » İtalya 629 Göçmeni Denizde Bıraktı
- » 2016 Yılı Tür Değişimi Ve Gençleştirme Budaması Ödemeleri Yapıldı
- » Hawaii’De 5,3 Büyüklüğünde Deprem
- » “Ada’Nın Rüyası” Genç Yetenekler Konseri Dün Akşam Yapıldı
- » “Rumuz Goncagül” Oyunu Bu Akşam Sahnelenecek
- » Nato Son Yıllardaki En Büyük Askeri Tatbikatına Hazırlanıyor
- » Küba’Dan Abd’li Diplomatın Rahatsızlanmasıyla İlgili Açıklama
- » Irak’Ta Yangın Sonrası ‘Yeniden Seçim’ Tartışmaları
- » Ali Ceylan Anı Turnuvası Tamamlandı
- » Hayvancılar Birliği’Nin Hükümete Verdiği Süre Bugün Doluyor
- » Kadir Gecesi İdrak Edildi
- » Bkp, Destek Vereceği Belediyeleri Açıkladı
- » Başbakanlık’Ta Bugün Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’Nın Ele Alınması Bekleniyor
- » Irak’ın Kuzeyi İle Bestler-Dereler’de Terör Hedefleri Vuruldu
- » Suudi Arabistan’A Balistik Füze Saldırısı
- » Kadınlarda Akdeniz Spor Birliği Şampiyon (1-6)
- » Fuego Yanardağı’Nda Sıcak Kaya Ve Tortu Akıntısı Başladı
- » Bm’Den İdlib Açıklaması
- » Sertoğlu, Milli Takımı Kutladı
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans