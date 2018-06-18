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Daü Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası İçin Hazır
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezuniyet etkinlikleri bu akşam başlıyor.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 2 bin 100’ü aşkın ön lisans ve lisans, 660’ı aşkın yüksek lisans ve doktora mezunu olmak üzere yaklaşık 2 bin 800 öğrenci diploma alacak.
Mezuniyet etkinlikleri, bu akşam saat 20:00’de, Salamis yolu güzergahında gerçekleştirilecek geleneksel fener alayı mezuniyet yürüyüşü ile başlayacak.
Lisansüstü mezuniyet töreni yarın saat 15.30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilirken, yarın saat 19.00’da velilerin de katılımıyla Rektörlük önünde resepsiyon düzenlenecek.
Resepsiyonda müzisyen, gezgin, radyocu ve televizyon programcısı, aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen perküsyon sanatçılarından Ayhan Sicimoğlu ve grubu sahne alacak.
2 bin 100’ü i aşkın ön lisans ve lisans mezununun diplomalarına kavuşacağı mezuniyet töreni ise, Çarşamba günü saat 19.00’da, DAÜ Stadyumu’nda yer alacak. Gecede Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Gülşen de konser verecek.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans