Mağusa’da Kundaklama

Dün akşam saat 3.45 sıralarında Mağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nda Salih Emergil ve Sıdıka Emergil’in işletmeciliğini yaptığı David’s People Bistro-cade isimli iş yerinin güneye bakan dış kısmına meçhul şahıs veya şahıslar tarafından muhtemelen yanıcı bir madde dökülerek ateşe verilmek suretiyle kundaklanmıştır.Çıkan yangın sonucunda iş yeri içerisindeki 2 koltuk, 1 masa, tente yanarak içten duvar kısmı ise hasar görmüştür.

Yangın, iş yeri çalışanları ve itfaye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Hasar tespiti yapılacak olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.