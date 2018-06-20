Merkel: İtalya’nın Dayanışma Talebini Desteklemek İstiyoruz

Almanya Başbakanı Merkel, sığınmacılar konusunda İtalya’nın dayanışma talebini desteklemek istediklerini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin’de resmi ziyaret için gelen İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yi askeri törenle karşıladıktan sonra ortak basın toplantısı düzenlendi.

İtalya’nın çok sayıda sığınmacıyı kabul ettiğini ifade eden Merkel, bu alandaki sorunları Avrupa Birliği çerçevesinde ele almak istediklerini belirtti.

Merkel, Almanya’nın da göçten etkilendiğini ve İtalya ile ikili işbirliğini yoğunlaştırmayı istediklerini vurgulayarak, “Biz İtalya’nın dayanışma talebini desteklemek istiyoruz. Avrupa’da göç sorununda dayanışma söz konusu olduğunda Almanya’nın da anlayışla karşılanmasını umuyoruz.” ifadesini kullandı.

Merkel, Avrupa sınır koruma ajansı Frontex’in güçlendirilmesi, insan kaçakçılarıyla mücadele ve Afrika ülkelerinin desteklenmesi konusunda İtalyan mevkidaşıyla hemfikir olunduklarını kaydetti.

İtalya Başbakanı Conte de göç olgusunun siyasi, sosyal, hukuki ve ekonomik sonuçlar doğurduğunu İtalya gibi Almanya’nın da bildiğini belirterek, Avrupa’da bu konuda bakış açısının değişmesi gerektiğini söyledi.

Conte, göç sorununda Avrupa’daki yöntemin değişmesinin önemine dikkati çekti.

“İtalya’nın sınırları Avrupa’nın sınırlarıdır.” diyen Conte, ayrışma yerine herkesin sorumluluk alarak dayanışma ve işbirliği içinde olması gerektiğini ifade etti.

Conte, sığınmacıların iltica başvurularını Avrupa’da ayak bastıkları ülkede yapmalarını öngören Dublin Anlaşması’nın getirdiği zorlukları aşmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı Merkel ve hükümet ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında sığınmacı ve iltica konularının çözümüne ilişkin görüş ayrılığı yaşanıyor.

Seehofer’in bu konuda hazırladığı planda, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya’da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmeleri yer alıyor.

Plandaki bu maddelere karşı çıkarak konun AB çerçevesinde çözülmesinde ısrar eden Merkel, AB ülkeleri liderleriyle sığınmacı ve iltica konularda istişarelerde bulunuyor.

Başbakan Merkel yarın da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek.