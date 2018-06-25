Seçmenler Nasıl Oy Kullanacak

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde belediye başkanlıkları, meclis üyelikleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelikleri için olmak üzere dört farklı seçim ve her seçim bölgesinde farklı oy pusulaları kullanılacak.

Belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimlerinde seçmenin, diğer bölümlere taşmamak koşuluyla oy pusulasında oyunu vermek istediği adaya ait bölümün herhangi bir yerine “EVET” mührünü sadece bir defa basması gerekiyor.

Belediye meclis üyeliği seçiminde seçmen, üç farklı yöntemle oy kullanabilecek.

Seçmen, herhangi bir siyasi partiye mühür vurarak oy vermek istemesi halinde Sandık Kurulu tarafından kendisine verilecek EVET mührüyle oy pusulası üzerinde partinin ambleminin ve isminin altında yer alan kare içine EVET mührünü bir defa basacak.

Seçmen oyunu bir partiye mühür basarak kullandıktan sonra, mühür bastığı partinin adayları arasında tercih yapmayı arzu etmesi halinde, her belediyedeki aday sayısının yarısına, isim ve soy isimlerinin karşısındaki kareye işaret koymak suretiyle tercih kullanabilecek.

Seçmen oyunu karışık olarak vermek isterse, oy vereceği adayların isim ve soy isimlerinin karşısındaki kareye işaret koyarak oyunu karma kullanabilecek.

Ancak seçmen karma oy tercih ederse, en çok o seçim bölgesinde seçilecek belediye meclis üyesi sayısı ile en az bu sayının yarısı kadar adaya oy vermesi şart.

Karma oy kullanacak seçmenin kesinlikle EVET mührü kullanmaması gerekiyor. Karma oy kullanıldığı taktirde, oyların en az iki siyasi partinin adayları arasında veya en az bir siyasi partinin adayları ile bağımsız adaylar arasında kullanılması zorunlu.

İhtiyar heyeti üyelikleri için seçimde, seçmen oy vermek istediği adayın adının ve soyadının karşısındaki karenin içinde kalemle işaret koymak suretiyle oy kullanacak. Seçmen, oyunu, o seçim bölgesi için seçilmesi gereken ihtiyar heyeti üyesi kadar yani dört aday için kullanmak zorunda.

Seçmenlerin oy verirken yanlarında kimliklerini ispatlayıcı resmi belge bulundurmaları gerekiyor.

KKTC kimlik kartı, polis kimlik kartı, KTFD veya KKTC pasaportu, KKTC sürüş ehliyeti ile oy kullanılabilecek.

Seçmenlerin sandık kuruluna sunması gereken resmi belgelerine herhangi bir nedenle polis tarafından el konulmuşsa, oyunu kullanabilmesi için ilgili Polis Müdürlüğü’ne müracaat ederek el konulan belgenin onaylı bir fotokopisini alması ve Lefkoşa’da Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliği’nden, diğer ilçelerde ise ilgili ilçe seçim kurulundan onaylatması gerekiyor.

Yarınki yerel seçimlerde, oy kullanma hakkı bulunan 191 bin 153 seçmen, 08.00-18.00 saatleri arasında Lefkoşa’da 226, Gazimağusa’da 186, Girne’de 157, Güzelyurt’ta 54, İskele’de 82 ve Lefke’de 29 olmak üzere toplam 734 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçmenlerin 60 bin 938’i Lefkoşa, 48 bin 331’i Gazimağusa, 40 bin 584’ü Girne, 14 bin 699’u Güzelyurt, 19 bin 830’u İskele ve 6 bin 771’i de Lefke ilçesinde kayıtlı.

Her sandıkta üçer olmak üzere toplam 2 bin 202 sandık görevlisi de çalışacak.

Lefkoşa ilçesindeki belediyeler için 17, Mağusa’da 40, Girne’de 20, Güzelyurt’ta 3, İskele’de 28 ve Lefke’de de 3 başkan adayı var.

Meclis üyelikleri için adayların ilçelere göre dağılımı şöyle: Lefkoşa 268, Gazimağusa 358, Girne 211, Güzelyurt 45, İskele 170, Lefke 40.

Muhtar adaylarının 117’si Lefkoşa, 130’u Gazimağusa, 99’u Girne, 40’ı Güzelyurt, 115’i İskele ve 24’ü de Lefke ilçesinden.

İhtiyar heyeti üyelikleri için adayların ilçelere göre sayısal dağılımı ise şöyle: Lefkoşa 245, Gazimağusa 261, Girne 234, Güzelyurt 91, İskele 167 ve Lefke 45.

TAK/