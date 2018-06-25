Ctp Güzelyurt’Ta Yürüyüş Gerçekleştirdi

CTP Güzelyurt İlçesi, bu sabah “Geleneksel Büyük Çarşı Yürüyüşü”nü gerçekleştirdi.

CTP’den verilen bilgiye göre, yürüyüşe Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, bakanlar, milletvekilleri, Güzelyurt İlçe yöneticileri, Gençlik Örgütü yöneticileri ve çok sayıda Güzelyurtlu yurttaş katıldı.

Terminalde toplanan kalabalık Güzelyurt Çarşısına yürüdü.