Halkın Partisi Heyeti Mehmetçik Ve Dipkarpaz’I Ziyaret Etti

Halkın Partisi heyeti, seçim çalışmaları çerçevesinde Mehmetçik ve Dipkarpaz’ı ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

HP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ziyarete HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı milletvekilleri, Dipkarpaz Belediyesi Başkan Adayı Havva Elokvan, Mehmeçik Belediyesi Başkan Adayı Kani Buranay ile her iki bölgenin meclis üyesi adayları katılarak vatandaşlara projelerini anlatma fırsatı buldu.

Ziyaret hakkında açıklama yapan Halkın Partisi İskele Milletvekili Mesut Genç, verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ve sorunları yerinde görme fırsatı bulduklarını belirtti.

Genç, ayrıca hem Mehmetçik hem de Dipkarpaz bölgelerine yatırımın çok olmadığını, bu bölgeye gereken önemin verilip daha çok yatırım yapılması için çalışacaklarını dile getirdi.

