Meksika’Da Seçim

Nüfusu 130 milyona yaklaşan ve 89 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu Latin Amerika ülkesi Meksika’daki seçimlere katılım yüzde 62olarak gerçekjleşti.

Ulusal Seçim Enstitüsünün güncellemeye devam ettiği ve neticeyi etkileyecek değişikliğin beklenmediği sonuçlara göre solun adayı Obrador yüzde 48’lik oy oranı ile Meksika’nın yeni devlet başkanı oldu.

Obrador’un rakipleri Ricardo Anaya Cortes yüzde 27, Jose Antonio Meade Kuribrena yüzde 17, Jaime Rodriguez Calderon ise yüzde 6 oranında oyun sahibi oldu.