Bu yıl 50.’si düzenlenen ve 29 Haziran’da başlayan Geleneksel İskele Festivali, dün akşam sona erdi.

50. Geleneksel İskele Festivali’nin final gecesi adanın dört bir yanından herkesi İskele’de buluşturdu.Şimdi iskele zamanı sloganıyla gerçekleşen festival Murat Dalkılıç konseri ile son buldu.Türkiye’de olduğu kadar ülkemizde de sevilerek dinlenen pop müzik sanatçısı Murat Dalkılıç sahnede kaldığı yaklaşık 2 saat boyunca kulakların pasını sildi.

İskeleliler ve İskele’ye akın eden binlerce kişinin müzik ziyafeti yaşadığı gecede sanatçı, birbirinden güzel şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.